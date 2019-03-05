Читательница: подросток сломал позвонки, врач Детской больницы назначил гель

В редакцию DELFI Репортера обратилась мама девочки, для которой посещение парка батутов закончилось переломом сразу нескольких позвонков. Однако в Детской больнице, по словам женщины, дежурный хирург даже не сделал рентген, он просто "потыкал шею пальцами" и назначил противоотечный гель.

В парк батутов Jump Space 16-летняя Настя отправилась вместе с папой и младшей сестренкой. В тот момент, когда она стояла в зоне для малышей и приглядывала за сестренкой, на нее сверху прыгнул восьмилетний мальчик. Девочка почувствовала боль и вскоре они покинули парк.

Боль не проходила и было решено обратиться в Детскую больницу. "В приемном отделении дежурный детский хирург, потыкав шею пальцами, объявила: кости целы, растяжение, мажьте противоотечным гелем, носите мягкую повязку", - рассказывает Ксения, мама пострадавшей девочки.

По словам женщины, добиться от семейного врача направления на рентген оказалось непросто. Его позиция была такова: "Вам травматолог сказал мазать, вот и мажьте. "К счастью, у нас есть такая возможность и через два дня мы всё же сами обратились к доктору, которому доверяем. После рентгена стало понятно, что и он не показывает всей полноты картины, нужны дополнительные исследования и наша ситуация совсем не радужная. Доктор направил нас на повторное обследование. После поступления уже в больницу мы долго ждали МРТ. А вопрос стоял: нужна ли срочная операция. МРТ сделали в пятницу в 15 часов, но потом лечащий врач просто пошел домой - у него начались выходные, - рассказывает Ксения.

После компьютерной томографии и МРТ был поставлен диагноз: компрессионный перелом 2,3 и 4 позвонков грудного отдела.

А вот теперь у меня главный (риторический) вопрос к таким врачам: "Люди, вам за себя не страшно? Да, зарплата маленькая, и вы ходите на эту работу нехотя и по привычке. Да, вы не сопереживаете своим маленьким пациентам и за годы практики в душе натерлась мозоль. Но ведь вы работаете с самым дорогим, что есть у человека! Вы не можете положиться просто на чутье. Просто делайте то, чему вас учили в университете!"

Впереди у Насти долгий восстановительный процесс. На протяжении нескольких месяцев ей предстоит носить специальный корсет. Стоит он почти 200 евро и покупать его пришлось за свой счет. "А если у семьи нет таких денег?" - снова риторически спрашивает Ксения. - В школу Настя ходить может, но писать нет - голова должна быть только прямо. Одеться и обуться сама она тоже не может. Больно, трудно, но, к счастью, обошлось без операций".

В Детской клинической университетской больнице сообщили, что согласно Регуле о защите личных данных, они не имеют права комментировать и обсуждать состояние здоровья ребенка с лицами, не являющимися его родителями или законными представителями. "Если мать ребенка пришлет описание ситуации с личными данными ребенка, то мы обязательно разберёмся и сможем понять, что именно произошло и предоставить родителям ответ", - отметила представитель Детской больницы Вита Штейна.

Ксения уже подготовила письмо в больницу.