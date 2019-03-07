Читательница: "Во время осмотра семейный врач ударила моего ребенка"

Жительница Елгавы рассказала, что во время приема семейный врач ударила ее восьмилетнюю дочь. Сама врач называет это "рефлекторной реакцией организма" на детское беспокойство, сообщает программа Bez tabu.

По словам Йоланты, дочь жаловалась на сильную боль в ухе, поэтому она отвела ее к семейному врачу и педиатру Велте Баумане. По словам мамы, ее дочь всего очень боится и очень волновалась еще до приема.

"Мы пришли к врачу. И уже в приемном отделении дочь стала очень волноваться, это продолжилось и в кабинете у врача, где она стала плакать. Врач сказала: "Ты уже большая! Как ты себя ведешь?! Потом она хотела проверить ребенку уши, сестричка помогала, держала голову, но дочь вырвалась. И тогда педиатр ударила ее по плечу. Ударила ладонью, но удар был довольно сильный. Я потом спросила у ребенка: "Больно было?" Она ответила, что да. Я "взорвалась". Когда я спросила врача, какое право вы имеете бить моего ребенка, врач ответила, что это был просто рефлекс", - рассказывает Йоланта.

Она считает, что врач специально ударила ее дочь. "Как педиатр может бить ребенка? За то, что у него болит ухо?! Перед этим она угрожала дочери, говорила "сейчас получишь у меня"!

Семейный врач-педиатр отвергает обвинения в том, что била ребенка, а удар называет "рефлекторной реакцией организма". "Когда я наклонилась к самому уху, девочка резко дёрнула голову и стала бить рукой. У меня сработал рефлекс, и я попала ей по плечу. Я была в шоке, это точно не было намеренно", - оправдывается врач.

Доктор Баумане отрицает, что угрожала маленькой пациентке, а также считает, что такой сильный страх в восьмилетнем возрасте, это ненормально. "Ребёнок может волноваться, но не до такой же степени - дергается и бьет ногами врача, бьет рукой. Опыт показывает, что дети себя так обычно не ведут", - говорит Баумане.

В свою очередь, Йоланта говорит, что доктор даже не пыталась успокоить ее дочь, не пыталась поговорить, объяснить, что будет сейчас делать. Впрочем, и тут врач не согласна. По словам педиатра, она пыталась успокоить девочку, но она дергала плечами и без перерыва плакала.

Мать девочки уже подала жалобу в Инспекцию здравоохранения, которая оценит процесс лечения. В свою очередь, с жалобами на коммуникацию и возможное насилие по отношению к ребенку, советуют обращаться в Комиссию по этике Латвийского общества врачей.

В инспекцию по здравоохранению напоминают родителям, что их обязанность - подготовить ребенка к визиту у врача, в свою очередь, медик (в данном случае педиатр) должен быть союзником маленького пациента.

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