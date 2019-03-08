Добрались до почты. Мошенники от имени Latvijas Pasts предлагают выиграть новый телефон

DELFI уже сообщал о том, что от имени мобильных операторов мошенники проводят лотерею и предлагают выиграть новый мобильный телефон. Круг компаний, чьи бренды они используют растет. В список попала также почта. Будьте внимательны и осторожны.

"В свой юбилейный 27- год "Latvijas Pasts" хочет поблагодарить вас за доверие и позволить выиграть телефон "Samsung Galaxy S10" - такое сообщение Кристина получила на свой телефон, когда пользовалась интернетом. Предложение хоть и было заманчивым, но показалось женщине подозрительным, поэтому она обратилась на почту за разъяснениями. Подозрения подтвердились, оказалось, что это моещнническая схема.

На предприятии Latvijas Pasts порталу delfi.lv подтвердили, что зафиксировано несколько случаев, в которых был использован бренд Latvijas Pasts. Почта уже 1 февраля предупреждала жителей о мошенниках, которые от имени предприятия рассылают подобные сообщения - сообщается о лотерее, предлагается возможность выиграть телефон, который можно получить, перечислив определенную сумму. Сообщения приходят на русском и на латышском языках и о них предприятие уже проинформировало Cert.lv и Государственную полицию.

Жителей, которые получили аналогичные предложения, почта просит сообщать по электронной почте zino@pasts.lv. Если вы все же купились и перевели деньги, то следует обращаться с заявлением в полицию.

Как уже сообщалось, похожие мошеннические лотереи проводятся и от имени операторов LMT и Lattelecom.

Вот , что в феврале нам рассказал Дмитрий: "Во время просмотра новостей в интернете на моем смартфоне появилось окно, в котором от имени LMT предлагалось поучаствовать в розыгрыше ценных призов в обмен на участие в небольшом опросе. На 100 случайных человек разыгрывались три приза - Iphone XS, Samsung S9 и планшет. Чтобы попасть в этот розыгрыш, в течение пяти минут нужно было ответить на вопросы из серии, какая операционная система на вашем смартфоне, как часто пользуетесь интернетом через смартфон, планирую ли приобретение нового смартфона и так далее. Все сделано очень профессионально, с использованием логотипа LMT. В конце предлагалось оплатить стоимость доставки 1-3 евро и появилось окно для ввода данных кредитной карты".

А вот и совсем свежий случай, который произошел 8 марта. "Сегодня мне выскочила эта реклама, где для начала, чтобы выиграть якобы новый телефон от Lattelecom, нужно пройти тест, а затем конечно же ввести банковские данные. При всём том, что это неофициальные сайты . Хотелось бы предупредить людей", - пишет Кристина.

"Во всех кампаниях [Latvijas Pasts, LMT и Lattelecom]схожие черты - используется одна и та же наживка - мобильный телефон, лотереи проводятся от имени известной компании, предлагается принять участие в небольшом опросе, в рамках которого запрашивается сенситивная информация - данные расчётных карт", - комментирует специалист по общественным отношениям Cert.lv Мадара Гринвалде. - Единственное отличие, которое мы заметили, что в кампании Latvijas Pasts о лотерее сообщается и в виде SMS, чего не было в случае LMT и Lattelecom".

С декабря прошлого года Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv продолжает получать от интернет-пользователей сообщения о подозрительной лотерее, в которой можно выиграть новые смартфоны Samsung и Apple. Цель лотереи - добиться, чтобы пользователь абонировал доступ к ресурсам iqbraintrainer.com, за что с его банковского счета ежемесячно будут сниматься 29 евро.

После посещения порталов, на которых размещены инфицированные рекламные баннеры или ссылки, на экране пользователя открывается окно. Лотерея построена таким образом, чтобы считать IP адрес пользователя и подстроить содержание начальной страницы в соответствии с используемым им оператором интернет-услуг (логотип и язык). Пользователя приглашают в течение определенного времени ответить на шесть вопросов, а потом ввести личную информацию: данные кредитной карты, электронную почту, адрес и другие. После того как пользователь ввел эту информацию, он автоматически соглашается с условиями Договора, предусматривающими, что за 1 евро ему дается трёхдневный испытательный срок. В течение первых трех дней от услуги можно отказаться, в противном случае с 4 -го дня со счета пользователя будут сняты уже 29 евро.

В компании призывают обращать внимание на "всплывающие" на экране окна - если известные латвийские компании или организации решат провести лотерею, то, скорее всего, будут использовать свои обычные домены.

Если же вы стали жертвой этой или аналогичной лотереи, Cert.lv призывает информировать об этом по электронной почте: cert@cert.lv.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!