"Еще удивляемся, что у нас Maxima рушится!" Строитель против "национальных стандартов" на английском языке

Руководитель инженерно-строительной фирмы Виктор рассказал порталу DELFI о том, что, подняв стоимость госнадзора за строительством втрое, Министерство экономики Латвии само закрыло глаза на несоблюдение законов страны в зоне своей ответственности. В частности, требует от строительных специалистов покупку и строгое соблюдение стандартов на... английском языке.

"Прочитав Вашу статью на DELFI о тройном повышении стоимости государственного надзора за работой строительных специалистов и взымании "пониженной платы" в 30 евро за пользование библиотекой Латвийский стандартов (LVS), которые повлекут за собой рост цен на строительство. Хочу... задать еще несколько вопросов компетентным органам, так как здесь присутствует юридический казус, о котором Министерство Экономики скромно умолчало", - пишет Виктор.

Строительный специалист: а почему это мы должны знать английский?



В своем письме он рассказал, что нормативной документацией, которая регламентирует многие вопросы в строительстве, пользуется регулярно, каждый год, выплачивая за эти услуги круглые суммы SIA "Latvijas Standarts". Причем подписывает соглашение о том, что не будет передавать документ третьим лицам.

"Поясню, о чем речь. Вам простейший пример: принят "Закон о строительстве" , вступивший в силу 01.10.2014. В разделе закона "Прочие нормативы", дается указание на 29 "Латвийских строительных нормативов" - LBN, которые вступили в силу 20.06.2015 решением КМ и подписаны министром экономики. В каждом из этих LBN, есть указание на "Латвийские Государственные Стандарты" - LVS. Вот здесь самое интересное: большинство этих стандартов имеют обозначение LVS EN. То есть документ написан на... АНГЛИЙСКОМ языке!"

Виктор делает свои выводы:

"1. Мы живем в Латвии, где единственный государственный язык латышский, а документы, на которые ссылаются наш КМ, и целая отрасль должна работать не на государственном языке. (По моим данным, полученным от специалистов разных строительных отраслей, на госязык переведено лишь 5-10% этих стандартов.)

2. Получается, что работники, связанные с этим Законом, в обязательном порядке должны знать иностранный язык, чтобы ознакомиться с нормативными актами, так как их нужно применять ежедневно в своей работе!!! А как же запрет на требование знания иностранного языки работниками?

3. Данные стандарты нельзя получить в открытом доступе, а можно только купить в SIA "Latvijas Standarts" или на их сайте. То есть доступ к нормативной документации продает частное предприятие!!!

4. Самое смешное, что и часть LVS, переведенных на латышский язык, без слез читать нельзя. Это просто машинный перевод, который невозможно понять, не имея на руках первоисточника на английском языке. И, соответственно, не зная английского языка. Что, вообще-то, в нашей стране необязательно.

5. Как, вообще, расценивать ограничение в доступе к государственным нормативным актам? (если LVS так можно назвать). Давайте предложим на этом фоне сделать платным доступ к решениям КМ, в чем отличие-то?"

Виктор приводит примеры действующих в Латвии строительных нормативов, доступ к которым за 30 евро можно получить только… на английском языке (они отмечены LVS EN) - https://likumi.lv/doc.php?id=271234 LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana" См. п.2. LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām" un 3. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1993. "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana".

"После этого мы еще удивляемся, что у нас Maxima рушится! - не скрывает возмущения Виктор. - И это я знаю о нюансах законодательства лишь в своей конкретной отрасли. Подозреваю, что и в других отраслях - ситуация схожая! У меня возникают справедливые вопросы. Чем 25 лет занималось министерство экономики Латвии? Почему оно само не соблюдает законы Латвийской Республики в требовании государственного языка? А как же Центр государственного языка? Они, наверное, о такой проблеме и не слышали?"

Ответ "Латвийских стандартов": а мы не должны все переводить на латышский



Delfi обратился в SIA "Latvijas Standarts" (LVS) и попросил ответить на упреки строительных специалистов. По словам представителя "Latvijas Standarts" Каспара Милашевича, они действуют исключительно в рамках закона. И даже обилие английского языка в стандартах никак не противоречит латвийским и международным нормам.

"Доступ к строительным нормам неограничен - они утверждены Кабинетом министров и находятся в свободном доступе на www.likumi.lv, - сообщил Милашевич. - Бесплатное распространение стандартов по договорам, заключенным с европейскими и международными организациями по стандартизации, не допускается".

Он пояснил, что "Latvijas Standarts" - это национальная институция стандартизации, госкорпорация, доли которой на 100% принадлежат Министерству экономики. Соответственно, ее задача — реализовывать госполитику в сфере соблюдения стандартов, "во имя общественного блага предоставлять услуги по стандартизации бизнесменам и общественности, взимая с них фиксированную плату за работу LVS".

По его словам, "разработка стандартов заинтересованными сторонами и их применение — добровольно. В некоторых случаях европейские и латвийские нормативные акты ссылаются на стандарты, рекомендуют их применение или делают его обязательным. Но в этом случае их нельзя считать нормативными актами". Помимо всего прочего, стандарты эти - объекты авторского права, защищенная законами интеллектуальная собственность. Доступ к этой собственности LVS осуществляет в строгом соответствии с правилами Кабмина N169 (Положение об оценке компетентности строительных специалистов и надзоре за независимой практикой".

Почему же, если все в рамках латвийского закона, присутствует так много английского языка? По словам Каспара Милашевича, у европейских стандартов, которые регистрируются в статусе LVS, есть три официальных рабочих языка — английский, французский и немецкий. И в каждом документе указано, что в случае разночтений за основу берется текст первоисточника. В системе латвийских стандартов LVS большинство документов — на английском, и лишь часть переведена на латышский язык. Порядок перевода стандартов на госязык оговорен в 14-м пункте Закона стандартизации. По нему, в переводе на госязык в обязательном порядке нуждаются лишь обязательные стандарты — эти расходы и оплачиваются из средств министерства (экономики).

Остальные стандарты переводятся в рамках доступного финансирования. Услуги переводчиков, к которым LVS предъявляет "высокие критерии квалификации" закупаются LVS (это эксперты с лучшими знаниями и опытом"). В 2017 и 2018 годах Еврокомиссия дала грант на перевод 127 стандартов, в 2019 и 2020 годах планируется перевести еще 116.Всего в Читальне стандартов строительным специалистам доступны около 1000 стандартов.

Заданный Виктором вопрос, должны ли они в обязательном порядке владеть английским языком, по словам представителя "Latvijas Standarts", вообще, не лежит в зоне компетенции госкорпорации.