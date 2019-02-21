19 февраля в Ропажского края в приют для животных Mežavairogi были доставлены два заморенных голодом стаффордширских терьера - мальчик и девочка. Собаки на протяжении многих недель находились в квартире одни, без еды и воды.

Стаффордов доставили в приют в критическом состоянии. Мальчик не мог вставать, его привезли лежащим. Собака весила всего 15 кг, а температура тела была всего 31 градус. С такими параметрами выжить очень сложно. 21 февраля в 0.02 пес умер. Состояние девочки по-прежнему тяжелое. "Ее состояние стабилизировалось, она встает, немного ходит и что очень радует — проявляет интерес к жизни. Однако делать какие-либо прогнозы пока очень рано, - рассказывает представитель Mežavairogi Данута Приедниеце. - Как долго собаки провели без воды и еды, сказать сложно, так как мы не знаем, в каком состоянии они находились до этого. Как минимум это недели две".

Оба стаффорда зарегистрированы, им по 7 лет. Мальчика звали - Марко, девочку - зовут Десилда. Как только собаки были доставлены в приют, их сразу принял ветеринар, который осмотрел животных и назначил лечение. "Главное в таких случаях назначить стабилизирующее лечение и ждать - многое зависит от внутренних ресурсов самого животного. К сожалению, Марко был слишком слаб. Он умер у меня на руках", - рассказывает Данута Приедниеце.

Судя по комментариям в социальной сети, хозяева собак - молодая пара - периодически наведывались в квартиру. В Facebook появились скриншоты переписки, в которой якобы соседка просит хозяйку сдать животных в приют, на что девушка отвечает, что у нее нет денег. Эта услуга действительно платная - сдать ставшего ненужным четвероного любимца в приют стоит 130 евро. "Но нужно понимать, что это последняя инстанция. Я не понимаю, почему хозяева не могли разместить объявление в интернете и просто отдать этих собак. Это чистопородные стаффорды, девочка нестерилизованная, а значит, может иметь потомство, да у них бы тут же забрали этих собак!" - говорит Данута Приедниеце.

В полиции самоуправления Ропажского края подтвердили, что получали вызов 19.02 в квартиру, из которой были изъяты два стаффордских терьера. "Это социальный дом, жильцов в квартире на момент приезда полиции не было. Известно, что они проживали в этой квартире всего два дня в неделю. После того как собаки были изъяты, дверь закрыли и опечатали", - сообщила представитель полиции самоуправления Ропажского края Агнете Алере.

Дело передано в Государственную полицию. По факту жесткого обращения с животными начат уголовный процесс.

"Люди очень часто забывают, что животное - это ответственность и их собственность, которая охраняется законом. К сожалению, таких случаев, когда мы находим обессиленных животных в ужасных условиях, очень много", - говорит представитель приюта для животных Mežavairogi Данута Приедниеце.

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