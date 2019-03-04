Хозяева заморенных голодом стаффордов признают свою вину; мужчину избили

Хозяевами стаффордширских терьеров, которых оставили в квартире одних фактически умирать, является молодая пара с тремя детьми. У доставленных в приют Mežavairogi собак были микрочипы, благодаря которым и удалось вычислить заводчика и хозяев. Супруги признают свою вину.

Напомним, что 19 февраля сотрудники Ропажской муниципальной полиции нашли в квартире двух крайне истощенных стаффордширских терьеров в критическом состоянии. Кобель Марко вскоре скончался в приюте для животных Mežavairogi, а суку Дессильду удалось спасти.

На данный момент Дессильда по-прежнему находится в приюте. Согласно информации от 24 февраля, собака поправилась на целый килограмм и у нее появились новые друзья.

Журналистам программы "Bez Tabu" удалось поговорить с хозяйкой собак. По словам Милены, они с мужем не отрицают своей вины: "Я не снимаю с себя ответственность и знаю, что виновата. Я готова заплатить штраф или отработать, но сидеть - нет. А муж сказал, что готов даже отсидеть".

Стаффордских терьеров семья взяла себе год назад. "Мне позвонил хороший знакомый и сказал, что его знакомая уезжает за границу и отдает собак. У нее не было денег, чтобы отдать их в приют, отдать их тоже было некому. Мы их взяли", - рассказывает Милена, добавляя, что они с мужем давно хотели именно эту породу. Пара заботились о собаках до тех пор, пока муж не решил бросить семью. Милена переехала из социальной квартиры в Ропажи к родственнице, оставив собак одних. С 24 ноября, то есть примерно три месяца, собаки находились в квартире одни. Иногда женщина приезжала посмотреть, как они там. В декабре она приезжала два-три в неделю, а потом все реже.

По ее словам, собаками должен был заниматься бывший муж: "Я давала ему деньги, чтобы он ездил и заботился о них". Впрочем, так как мужчина безработный, то не исключено, что деньги он тратил на другие цели.

Милена не скрывает, что когда приезжала на квартиру, видела в каком состоянии собаки. Она пыталась сдать их в приют Ulubele, однако, там за прием собак запросили 150 евро. По словам женщины, таких денег у нее нет, и даже потом, когда представитель приюта перезвонил и снизил цену, заплатить она не смогла.

"Я не понимаю, почему хозяева не могли разместить объявление в интернете и просто отдать этих собак. Это чистопородные стаффорды, девочка нестерилизованная, а значит, может иметь потомство, да у них бы тут же забрали этих собак!" - раннее в разговоре с DELFI говорила представитель приюта Mežavairogi Данута Приеде.

Пользователи социальных сетей очень резко отреагировали на случившееся. По словам Милены, начался суд Линча. При этом люди не ограничились лишь комментариями - мужа Милены избили. Женщина признается, что угрозы сыплются и в ее адрес, поэтому она боится выходить из дома.

Ветеринары просят оценить действия полиции

По факту жестокого обращения с животными полиция начала уголовный процесс. Виновным грозит тюремный срок. Однако, как уже собщал DELFI, Латвийское общество ветеринарных врачей (ЛОВВ) выступило с заявлением о том, что часть вины за трагедию в Ропажи лежит и на полиции, которая не отреагировала на первый вызов об оставленных в пустой квартире животных."Латвийской общество ветеринарных врачей высоко оценивает оперативные действия Госполиции, начатые 19 февраля 2019 года. Однако этот факт затмевает то обстоятельство, что полицейский, который 10 февраля получил информацию об оставленных в квартире собаках, действовал безответственно и не выполнял свои служебные обязанности. Если бы представители полиции отреагировали на жалобу хотя бы днем ранее, возможно, удалось бы спасти и жизнь Марко", — считает глава ЛОВВ Мара Видужа. В этой связи ЛОВВ призывает Министерство внутренних дел провести внутреннюю проверку и расследовать обстоятельства трагических событий в Ропажи.

По имеющейся в распоряжении DELFI информации, полицию ранее вызывал сосед. Мужчине сообщили, что все уладят, однако, ничего сделано не было. На вопрос DELFI, действительно ли ранее поступал вызов на данный адрес и не последовало никаких действий, в Ропажской полиции самоуправления ничего не ответили.

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