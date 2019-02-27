Интернет-магазин 1a.lv не вернул клиенту вовремя 420 евро

Оказывается, использовать свое право в течение 14 дней вернуть товар и получить обратно деньги, не так просто. Янис приобрел в интернет-магазине 1a.lv товар стоимостью 800 евро. По условиям беспроцентного лизинга, клиент должен был заплатить половину суммы в качестве первого взноса. Когда мужчина понял, что товар ему не подходит и вернул его, магазин не торопился возвращать деньги. Ждать пришлось больше месяца, пишет delfi.lv.

Янис оформил заказ 7 декабря, использовав беспроцентный лизинг на три месяца. В магазине ему нужно было заплатить первый взнос, который составил половину стоимости товара или 420,89 евро. Через несколько дней, 11 декабря, мужчина решил вернуть товар. Он отправился в сервис на улице Мукусалас и написал заявление. По закону, магазин должен был вернуть уплаченные деньги в течение 14 дней, однако, по истечении срока нужная сумма так и не поступила на счет.

По словам Яниса, он несколько раз звонил в магазин (при этом за каждую минуту разговора пришлось платить 0,07 центов в минуту), пытаясь узнать, в чем дело. Однако, каждый раз слышал ответ: "В данный момент в нашем распоряжении нет информации, свяжемся с сервисным отделом и дадим знать".

На домашней странице 1a.lv сказано, что отказываясь от товара, который был приобретен в лизинг, покупателю вернут потраченную сумму, а также компенсируют расходы, связанные с получением товара. "Если вы разрываете данный договор, мы оплатим все платежи, в том числе расходы на доставку (за исключением дополнительных расходов, возникших из-за того, что вы выбрали способ доставки, который не является самым дешевым стандартным способом, предложенным нами), не позднее 14 дней со дня, когда мы были проинформированы о вашем решении отказаться от договора".

Через месяц, 1 1 января, деньги на счет Яниса все же поступили. "Конечно, я рад, что вообще их получил. Но все же считаю, что так поступать нечестно", - говорит мужчина, добавляя, что он разочаровался в этой канторе.

"Мы принесли извинения клиенту за сложившуюся ситуацию. В случае если нужно аннулировать лизинговую сделку, необходимо пройти определенную процедуру. Обычно вопрос решается быстрее, данный случай — исключение, - пояснил представитель 1a.lv Нормундс Намниекс. - В данном случае задержка была связана с декабрьскими каникулами, что, конечно, не является оправданием, но мы работаем над тем, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем".

В Центре защиты прав потребителей сообщили, что в прошлом году получили 114 заявлений, касающихся нарушения прав клиентов, в том числе за возврат денег в течение 14 дней. По словам представителя PTAC Эвии Лене, такое поведение со стороны коммерсанта недопустимо. В случае если ситуацию не удается решить, договорившись, потребителей призывают обращаться к ним.

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