История о сбитой мотоциклом собаке: полиция не нашла виновных и закрыла дело

В сентябре DELFI Репортер рассказывал о том, что на Саркандаугаве на глазах у хозяйки мотоциклист насмерть сбил собаку. Произошло это в жилой зоне, при этом собака была на поводке. В начале этого года Дайга Янсоне, хозяйка сбитой латвийской гончей, получила из полиции письмо. В нем говорилось, что виновных найти не удалось и дело решено закрыть.

Собака приняла удар на себя

16-го сентября Дайга вместе со своей любимицей Габией как обычно вышла на вечернюю прогулку. "Мы перешли железнодорожный переезд и шли в сторону проспекта Виестура. Тротуара на этом участке нет, справа обычно припаркованы машины, мы шли вдоль машин. Собака была на поводке, примерно в 30-50 сантиметрах впереди и немного в бок. Когда мы проходили мимо детского сада, из-за поворота неожиданно "вылетели" два мотоциклиста. Я не могу назвать их скорость, но это точно не были 20 и даже 50 километров в час. Один из них зацепил мою собаку. Она подлетела вверх и упала на землю. Через минуту она уже не дышала", - рассказывала ранее Дайга. По словам женщины, мотоциклисты даже не остановились и умчались в сторону гаражей.

"Сзади нас шла семья с коляской и маленьким ребёнком, то есть собака приняла удар на себя. Увидев, что произошло, мужчина сразу побежал в районную ветеринарную клинику, но она уже была закрыта. Мы попытались вызвать муниципальную полицию, но нам ответили, что это не в их компетенции, - вспоминает Дайга. - Мы связались с Госполицией, на место обещали прислать дорожную полицию. Экипаж пришлось ждать почти час. Пока ждали полицию, из гаражного кооператива выехал один из тех двоих. Не тот, что сбил мою собаку, а второй. Мы, нас было несколько человек, встали на дорогу и попытались преградить ему путь. Тогда мотоциклист встал на дыбы и проскочил мимо нас".

Пускай останется на совести того, кто это сделал

Дайга написала заявление в полицию, надеясь на положительный исход. Свидетели описали во что был одет виновный мотоциклист, а также успели запомнить номер мотоцикла, который потом встал перед ними на дыбы. Однако, 2 января из Бюро рассмотрения дорожных административных нарушений Госполиции пришел ответ: дело решено закрыть.

Имея на руках регистрационный номер мотоцикла, полицейские выяснили, кому он принадлежит, а также то, что после несчастного случая, владелец сменил его. В своем пояснении полиции владелец мотоцикла написал, что "16 сентября находился на проспекте Виестура, с целью посмотреть гаражи, так как хотел купить в этом районе квартиру. На мотоцикле был один, заехав на территорию, женщину с собакой не видел. На территории гаражей находился 20-30 минут. Когда выезжал с территории, незнакомый мужчина попытался преградить ему путь, бросившись под переднее колесо. Вырвался, избежав столкновения, и уехал. На обочине находилась женщина, которая громко кричала. Собаки на проезжей части не было". Мотоциклист указал, что ДТП не провоцировал, у мотоцикла повреждений нет.

Член правления гаражного кооператива в своем пояснении отметил, что о случившемся ДТП ничего не знает. Других свидетелей, которые могли бы пролить свет на это дело нет, камеры видеонаблюдения в этом месте не установлены.

В итоге в решении полиции сказано: "Оценив полученные в ходе расследования сведения, констатировали, что из-за нехватки дополнительной информации и доказательств, не предоставляется возможным установить мотоцикл, его государственный регистрационный номер и личность водителя, который сбил собаку и покинул место ДТП. В связи с этим состав административного нарушения не доказан. Принято решение дело закрыть, о решении проинформировать хозяйку собаки".