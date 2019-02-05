"LMT отказался подключать интернет, потому что у меня нет кредитов": оператор говорит о возможной ошибке

В начале января Максим обратился в компанию LMT, чтобы подключить дома интернет. Однако, в предоставлении услуги ему отказали. По словам мужчины, причиной отказа послужил тот факт, что у него нет и никогда не было кредитов. Мобильный оператор отрицает, что в компании действует подобная практика.
"Для начала о рассказчике: мужчина в возрасте 33 лет, проживающий в Латвии 9 лет, имеющий официальный доход и семью в этой стране, - пишет Максим.
Около пяти лет назад я был клиентом LMT и использовал мобильную связь данного оператора на протяжении нескольких лет. Перед заключением договора оператор взял с меня около 20 латов за то, что я гражданин России и, с их точки зрения, могу уйти в сторону горизонта, не оплатив последний месяц услуг. Тогда это меня не остановило и несколько лет я спокойно использовал их услуги, время от времени жалуясь на некачественный сервис.
Однажды мне это надоело и я сменил оператора. Стал платить меньше, услуги стали качественнее и про опыт взаимодействия с LMT я забыл. К сожалению, меня угораздило обратиться к этой компании по поводу интернета для дома. На следующий день от LMT я получил отказ в связи со своей кредитной историей. Одно "Но" - у меня нет никакой кредитной истории. Я никогда не брал кредитов и всегда своевременно платил по счетам.
Так компания LMT отказалась от клиента в связи с тем, что он никогда не брал кредиты. Я возмущен подобным отношением и для компенсации морального ущерба хочу услышать ваши истории о взаимодействии с LMT".
В компании LMT DELFI Репортеру заявили, что согласно закону О защите данных физических лиц, не имеют права комментировать конкретный случай. "Можем допустить, что произошло недопонимание между работником и клиентом", - говорит руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис, добавляя, что если физическое лицо хочет заключить долгосрочный договор, в рамках которого он будет использовать выданные оператором устройства, то сделать это можно, придя в любой из 60 центров обслуживания клиентов в Латвии.
"Приносим клиенту свои извинения за возникшие неудобства и будем рады сотрудничеству", - отметил Ялинскис.
На уточняющий вопрос DELFI Репортера "правда ли, что если у потенциального клиента пустая кредитная история, то LMT отказывает в сотрудничестве", Ялинскис ответил следующее: "Нет, это не является причиной, чтобы не заключать договор, если клиент лично явится в центр обслуживания клиентов".
В Центре защиты прав потребителей отметили, что поставщик услуги вправе отказаться заключать договор с потенциальным клиентом, основываясь на его кредитной истории. "У потребителей есть право потребовать обоснование, то есть почему отказано в заключении договора. В конкретном случае LMT должен был указать, где была получена информация о кредитной истории", - говорит представитель ЦЗПП Санта Заране. Свою кредитную историю можно проверить, например, в Бюро кредитной информации, где дважды в год бесплатно каждый может посмотреть доступную о себе информацию.
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