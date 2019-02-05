"LMT отказался подключать интернет, потому что у меня нет кредитов": оператор говорит о возможной ошибке

В начале января Максим обратился в компанию LMT, чтобы подключить дома интернет. Однако, в предоставлении услуги ему отказали. По словам мужчины, причиной отказа послужил тот факт, что у него нет и никогда не было кредитов. Мобильный оператор отрицает, что в компании действует подобная практика.

"Для начала о рассказчике: мужчина в возрасте 33 лет, проживающий в Латвии 9 лет, имеющий официальный доход и семью в этой стране, - пишет Максим.

Около пяти лет назад я был клиентом LMT и использовал мобильную связь данного оператора на протяжении нескольких лет. Перед заключением договора оператор взял с меня около 20 латов за то, что я гражданин России и, с их точки зрения, могу уйти в сторону горизонта, не оплатив последний месяц услуг. Тогда это меня не остановило и несколько лет я спокойно использовал их услуги, время от времени жалуясь на некачественный сервис.

Однажды мне это надоело и я сменил оператора. Стал платить меньше, услуги стали качественнее и про опыт взаимодействия с LMT я забыл. К сожалению, меня угораздило обратиться к этой компании по поводу интернета для дома. На следующий день от LMT я получил отказ в связи со своей кредитной историей. Одно "Но" - у меня нет никакой кредитной истории. Я никогда не брал кредитов и всегда своевременно платил по счетам.