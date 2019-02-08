"Мешок на знак может надеть каждый" Читатель удивлен штрафом полиции за парковку у дома

В конце января Нормунд как обычно припарковался у своего дома на улице Кливеру 1, в Риге. Утром его ждал неприятный сюрприз — штраф 40 евро. Причиной стал дополнительный знак, который после 20.00 был закрыт полиэтиленовым мешком, что, по мнению, мужчины было сделано вразрез с законом, а, значит, требования знака недействительны, пишет delfi.lv.

По словам Нормунда, знак № 326 "Остановка запрещена" с дополнительным знаком №828 "По рабочим дням с 8.00 до 20.00" были установлены у его дома 1 ноября. Мужчина уверяет, что всегда парковался в соответствии с требованием этих знаков - по выходным или с восьми вечера до восьми утра.

Во вторник, 8 января в окрестностях улицы Кливеру проводились ремонтные работы и дополнительный знак закрыли пленкой. Ознакомившись с правилами организации движения, Нормунд пришел к выводу, что закрывать дорожный знак разрешено только в том случае, если рядом с ним установлен переносной временный знак.

Вечером того же дня, около 22.00, Нормунд специально посмотрел и не увидел нигде временных знаков, поэтому припарковал свой автомобиль как обычно. В среду утром он обнаружил штраф 40 евро за парковку в неположенном месте. Протокол был выписан в 23.37.

Интересно, что утром в среду, когда мужчина нашел протокол, пленки на дополнительном знаке не было. "Возможно, ее сдуло ветром, - предполагает Нормунд. - В полиции мне показали фотографии, на которых видно, что на момент составления протокола дополнительный знак действительно был закрыт пленкой, что, по словам стражей порядка, означает, что парковать машину было запрещено".

Рижская полиции самоуправления отказались аннулировать штраф. "В полиции сказали, что они работают в соответствии с установленными дорожными знаками, а не оценивают их правильность, - рассказывает читатель. - И получается, что штраф выписан за знак, который установлен неверно, но отменить штраф я никак не могу, так как все равно не оценивается соответствие этого знака требованиям закона. Получается, что любой может закрыть знак, например, мусорным мешком, и может явиться муниципальная полиция и выписать штраф. То есть повесить мешок может любой. Его также может просто сдуть ветром. Почему какой-то мешок может регулировать движение?"

В Рижской полиции самоуправления отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что эти вопросы не в их компетенции. В свою очередь, представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола пояснила: "Читатель не совсем прав, так как в 41-м пункте правила Кабинета министров "Правила оборудования рабочего места на дорогах" сказано, что дорожные знаки и светофор устанавливают на постоянной или временной опоре. А также в 45-м пункте говорится, что во время выполнения работ снимают или закрывают (плотным, непрозрачным, неотражающим материалом) те дорожные знаки, информация которая противоречит информации временных знаков".

Впрочем, читатель настаивает на том, что "временного знака там не было, в результате не было смысла закрывать стационарный знак".

По словам представителя CSDD Яниса Айзпорса, размещение, установку и снятие технических средств, регулирующих движение, проводит дорожный управляющий в соответствии с документацией проекта или, согласовав действия с Latvijas Valsts ceļi.

Если проводятся ремонтные работы, то нужно руководствоваться правилами КМ. "Все дорожные знаки, регулирующие движение во время проведения работ, устанавливают непосредственно перед их началом. Если это невозможно, установленные дорожные знаки до начала работ закрывают плотным, непрозрачным и неотражающим материалом", - говорит эксперт, добавляя, что водители обязаны руководствоваться значением установленных знаков. Если знак закрыт, значит, он недействителен. В свою очередь, самовольное закрытие знака недопустимо и за это можно получить административное наказание.

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