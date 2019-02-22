"Миссия невыполнима". Читательница с трудом отказалась от плановой операции в Восточной больнице

Около 14% пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы, записанных на плановые операции и различные процедуры, в итоге не прием не приходят. "И теперь я понимаю, почему, - пишет в социальной сети Facebook Вия. - Отказаться от операции очень сложно, а для людей преклонного возраста это просто нереально и дорого".

"Совсем недавно говорилось о том, что безответственных пациентов, которые не явились в больницу на запланированные консультации и медицинские манипуляции, будут наказывать. И таких много. Но теперь я понимаю, почему! Отказаться от плановой операции очень-очень сложно, для людей преклонного возраста это просто нереально и дорого, - пишет женщина.

Мне нужно было отказаться от запланированной операции катаракты, назначенной моей маме в Восточной больнице. В выданных ей документах, был указан лишь один номер телефона, по которому дозвониться невозможно. Просто слушаешь бесконечную музыку и фразу "все операторы заняты". Телефон платный. Пробовала на протяжении нескольких дней и у меня даже появился азарт. Потом стала искать электронную почту. Нашла адрес для подачи заявки на операцию катаракты и написала письмо с отказом. Через день получила сообщение, что такой адрес не существует. Дозвонилась по одному из телефонов Отдела офтальмологии, но меня там послали... Нашла на домашней странице больницы заявку на отказ. Заполнила. Меня стали просить ввести эти забавные буковки, чтобы доказать, что я не робот. С первого раза доказать, что я - homo sapiens, не вышло. Со второго получилось. Подтверждающий ответ, что мое письмо дошло, я так и не получила.

Я не знаю, как можно просить людей разного возраста, с разными недугами, сообщить, что их не будет на обследовании или на приеме у врача, если на самом деле эта миссия невыполнима. В документах, которые выдали моей маме, нигде не указан адрес электронной почты, там указан лишь один номер телефона, звоня на который, она должна тратить свои гроши с пенсии".

В Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS) порталу delfi.lv сообщили, что данное недоразумение заставило еще раз пересмотреть доступную публичную информацию и возможно внести коррекции, чтобы пациентам было предельно ясно, как нужно действовать.

"Мы еще раз пересмотрим, насколько быстро и удобно пациенты могут найти информацию на нашей домашней странице, однако, данный случай говорит о том, что люди необходимую информацию ищут, используя другие пути, и поэтому не находят", - говорит пресс-секретарь больницы Ингуна Потетинова.

Комментируя конкретный случай, она указывает на то, что записаться на услуги или отказаться от них можно, используя единый телефон для записи 67000610 или форму на домашней странице больницы www.aslimnica.lv. При звонке на единый телефон записи и нажатии кнопки 1, пациент может записаться или отказаться от любой услуги. Эти звонки являются приоритетными, поэтому их обслуживают первыми.

Также в больнице ответили, что ни один из номеров не является номером повышенной платы, в том числе и единый номер для записи. Стоимость звонка зависит от конкретных тарифов оператора, чьими услугами пользуется человек. "Мы призываем пациентов использовать либо единый номер для записи, либо электронную форму, и не звонить на другие номера, так как это может внести неразбериху и волнение", - говорит представитель RAKUS.

В январе и феврале дозвониться до больницы бывает действительно сложно. "Это время, когда открывается запись на следующий период и люди активно записываются. На наш взгляд, это волнение и желание как можно быстрее записаться появилось, когда государственное финансирование на услуги здравоохранения было меньше и квоты на оплаченные государством услуги заполнялись очень быстро", - говорит Потетинова, добавляя, что в последние годы объем финансирования увеличился.

"Такая ситуация наблюдается из года в год, - соглашается руководитель обследования клиентов RAKUS Агрита Юнкере. - Именно утром и в обеденное время идут самые интенсивные звонки. Речь идет о нескольких сотнях звонках единовременно. В нашей практике бывали случаи, когда из-за перегрузки линия просто не выдерживала". Значительно снижается активность звонящих в период с 17.00 до 18.00. Если есть возможность, то пациентов призывают приезжать и лично записаться.

"Учитывая большое количество заявок, подготовка ответов на электронные записи также занимает время. Вместо обычного срока один -два дня, сейчас ответы готовятся неделю или две", - говорит Юнкере.

В больнице признают, что спрос на услуги очень высок. Например, онкологические пациенты указывают, что хотят проходить лечение и проводить обследование только у специалистов Латвийского онкологического центра. Аналогичная ситуация и с другими пациентами - они целенаправленно приходят в RAKUS, указывая, что хотят лечиться в университетской больнице. "Мы хотели бы успокоить людей - для волнения нет причин, так как запись открыта на полгода, а по отдельным позициям - на девять месяцев, что означает, что возможность записаться на оплаченные государством услуги будет", - обещает Юнкере.

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