"Она не понимала по-латышски". Пассажирка вцепилась в волосы водителя автобуса

Пассажирка автобуса Рига-Даугавпилс возмущена тем, что водитель не разговаривала с ней по-латышски и высадила с трехлетней дочерью на обочине дороги, где останавливаться вообще нельзя. О случившемся женщина поведала в социальной сети Facebook.

По словам женщины, она редко ездит на автобусе, но в этот раз после посещения выставки вместе с дочерью отправилась домой из Риги в Лиелварде. Билет был куплен на 18.05, пишет со ссылкой на пост в Facebook портал jauns.lv.

"Показала билеты, водитель ответила по-русски, хотя я с ней говорила по-латышски. Моя трехлетняя дочь не поняла, что ей сказали, почему с нами вообще разговаривали на иностранном языке?" - возмущается Линда. В Кегумсе женщина стала одевать ребенка, вместе с дочерью они вовремя подошли к передним дверям, встали рядом с водителем. "Она остановилась на остановке в Лиелварде, до которой у нас были куплены билеты, и стала говорить что-то по-русски. Я попросила, чтобы она говорила по-латышски, потому что я не понимаю. Остановилась, двери не открывала, ухмылялась, а потом резко начала движение. Тогда я потребовала, чтобы выпустила нас, но она продолжала ехать дальше", - вспоминает Линда.

Женщина испугалась, что не вышла на своей остановке - на улице темно и дождь, по-латышски водитель не понимает. Такими темпами автобус может довезти их до Айзкраукле, Екабпилса или еще знает куда.

"Я стала кричать, чтобы она выпустила нас. Водитель продолжала ухмыляться и ехала дальше. Я вцепилась ей в волосы. А что еще я могла сделать, если по-латышски она не понимает? Тогда она выпустила нас на обочине, посреди поля, где вообще останавливаться нельзя. И мы шли под дождем по темноте. Только потому, что я говорю по-латышски... Что получается, нам нужно иностранные языки учить, чтобы можно было доехать из Риги в Лиелварде?" - возмущается Линда.

Как сообщила специалист по общественным отношениям Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере, они в курсе этой конфликтной ситуации и предприятие осуждает способ, каким был разрешен конфликт, так как это может угрожать остальным пассажирам и участникам дорожного движения.

В распоряжении Автотранспортной дирекции имеется противоречивая информация об инциденте: утверждения пассажирки противоречат объяснениям руководства Даугавпилсского автобусного парка и тому, что рассказали еще две пассажирки, которые находились в тот момент в автобусе.

В Даугавпилсском автобусном парке сообщили, что у водителя имеется соответствующая категория на знание государственного языка, а пассажирка вовремя не подготовилась к выходу из автобуса. Если пассажирка сомневается в знании водителем госязыка, она может обращаться в Цент государственного языка, а для дальнейшего разрешения конфликта - в Государственную полицию.

Линда не пожелала писать жалобы ни в ЦГЯ, ни в полицию. Однако, по словам руководителя департамента по контролю за языком ЦГЯ Ингриды Берзини, инспекторы проведут проверку в Даугавпилсском автобусном парке. Если окажется, что водитель не владеет языком на должном уровне, ей может грозить штраф от 35 до 280 евро.

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