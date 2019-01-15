"Ответь на вопросы и выиграй телефон". Мошенники проводят лотерею от имени LMT и Lattelecom

Читатель DELFI Репортера решил предупредить остальных о подозрительной лотерее, которая якобы проводится от имени LMT и в которой, ответив на несколько простых вопросов, можно выиграть новенький смартфон или планшет. Мобильный оператор сообщил, что к данной лотерее не имеет никакого отношения, в свою очередь, Cert.lv призывает быть осторожными - аналогичные "розыгрыши призов" проводятся также от имени других компаний и могут оставить вас без денег.
"Во время просмотра новостей в интернете на моем смартфоне появилось окно, в котором от имени LMT предлагалось поучаствовать в розыгрыше ценных призов в обмен на участие в небольшом опросе. На 100 случайных человек разыгрывались три приза - Iphone XS, Samsung S9 и планшет, - рассказывает Дмитрий. - Чтобы попасть в этот розыгрыш, в течение пяти минут нужно было ответить на вопросы из серии, какая операционная система на вашем смартфоне, как часто пользуетесь интернетом через смартфон, планирую ли приобретение нового смартфона и так далее. Все сделано очень профессионально, с использованием логотипа LMT. В конце предлагалось оплатить стоимость доставки 1-3 евро и появилось окно для ввода данных кредитной карты".
Мужчина решил позвонить в LMT, чтобы удостовериться, что они действительно проводят такую лотерею. "Там ответили, что никаких опросов с призами не проводят. Возможно, публикация этой истории на Делфи поможет кому-то избежать потери личных данных", - говорит Дмитрий.
С декабря прошлого года Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv продолжает получать от интернет-пользователей сообщения о подозрительной лотерее, в которой можно выиграть новые смартфоны Samsung и Apple. Цель лотереи - добиться, чтобы пользователь абонировал доступ к ресурсам iqbraintrainer.com, за что с его банковского счета ежемесячно будут сниматься 29 евро. Известно, что лотерея проводится от имени компаний Lattelecom, LMT, возможно, также от имени других операторов.
После посещения порталов, на которых размещены инфицированные рекламные баннеры или ссылки, на экране пользователя открывается окно. Лотерея построена таким образом, чтобы считать IP адрес пользователя и подстроить содержание начальной страницы в соответствии с используемым им оператором интернет-услуг (логотип и язык). Пользователя приглашают в течение определенного времени ответить на шесть вопросов, а потом ввести личную информацию: данные кредитной карты, электронную почту, адрес и другие. После того как пользователь ввел эту информацию, он автоматически соглашается с условиями Договора, предусматривающими, что за 1 евро ему дается трёхдневный испытательный срок. В течение первых трех дней от услуги можно отказаться, в противном случае с 4 -го дня со счета пользователя будут сняты уже 29 евро.
О том, что это мошенническая схема свидетельствует несколько признаков:
- для популяризации лотереи без разрешения используются логотипы местных предприятий;
- для ответов дано ограниченное время, из-за чего пользователи начинают торопиться, нервничать и могут допускать ошибки;
- судя по сообщениям пользователей, присланные им на электронную почту данные для входа на iqbraintrainer.com не работают;
- текст на латышском языке написан с ошибками;
- ни на начальной странице лотереи, ни в договоре не указан номер разрешения лотереи.
Проанализировав сообщения пользователей, в Cert.lv пришли к выводу, что сейчас организаторы лотереи полученные данные кредитных карт используют в соответствии с условиями договора, однако, это не исключает возможности злонамеренного использования полученной информации в будущем. Поэтому тех пользователей, который все же ввели свои данные, Cert.lv призывает связаться со своим банком и заблокировать расчетную карту.
В компании призывают обращать внимание на "всплывающие" на экране окна - если известные латвийские компании или организации решат провести лотерею, то, скорее всего, будут использовать свои обычные домены.
Если же вы стали жертвой этой или аналогичной лотереи, Cert.lv призывает информировать об этом по электронной почте: cert@cert.lv.
В Центре защиты прав потребителей также отметили, что описанный читателем случай свидетельствует о преступной деятельности, возможно, мошенничестве. "В этом случае потребитель должен обращаться в полицию, а также, если он считает, что его банковская карточка была обработана незаконным путем, в свой банк, запросив возврата снятых денег. Также стоит подумать над тем, чтобы заблокировать банковскую карту, как об этом говорилось в комментарии Cert.lv", - говорит руководитель отдела коммуникации и информирования потребителей ЦЗПП Санта Заране.
По словам представителя ЦЗПП, получив подобное предложение, потребитель всегда должен сперва оценить ситуацию — первое, что нужно сделать, это связаться с компанией, которая якобы проводит конкретный конкурс или розыгрыш, чтобы узнать, действительно ли это так.
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