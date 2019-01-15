"Ответь на вопросы и выиграй телефон". Мошенники проводят лотерею от имени LMT и Lattelecom

Читатель DELFI Репортера решил предупредить остальных о подозрительной лотерее, которая якобы проводится от имени LMT и в которой, ответив на несколько простых вопросов, можно выиграть новенький смартфон или планшет. Мобильный оператор сообщил, что к данной лотерее не имеет никакого отношения, в свою очередь, Cert.lv призывает быть осторожными - аналогичные "розыгрыши призов" проводятся также от имени других компаний и могут оставить вас без денег.

"Во время просмотра новостей в интернете на моем смартфоне появилось окно, в котором от имени LMT предлагалось поучаствовать в розыгрыше ценных призов в обмен на участие в небольшом опросе. На 100 случайных человек разыгрывались три приза - Iphone XS, Samsung S9 и планшет, - рассказывает Дмитрий. - Чтобы попасть в этот розыгрыш, в течение пяти минут нужно было ответить на вопросы из серии, какая операционная система на вашем смартфоне, как часто пользуетесь интернетом через смартфон, планирую ли приобретение нового смартфона и так далее. Все сделано очень профессионально, с использованием логотипа LMT. В конце предлагалось оплатить стоимость доставки 1-3 евро и появилось окно для ввода данных кредитной карты".

Мужчина решил позвонить в LMT, чтобы удостовериться, что они действительно проводят такую лотерею. "Там ответили, что никаких опросов с призами не проводят. Возможно, публикация этой истории на Делфи поможет кому-то избежать потери личных данных", - говорит Дмитрий.

С декабря прошлого года Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv продолжает получать от интернет-пользователей сообщения о подозрительной лотерее, в которой можно выиграть новые смартфоны Samsung и Apple. Цель лотереи - добиться, чтобы пользователь абонировал доступ к ресурсам iqbraintrainer.com, за что с его банковского счета ежемесячно будут сниматься 29 евро. Известно, что лотерея проводится от имени компаний Lattelecom, LMT, возможно, также от имени других операторов.