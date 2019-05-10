"Плесень на стенах, окна на потолке". Пенсионерка в шоке от выделенной Рижской думой квартиры (+ видео)

В редакцию DELFI обратилась 76-летняя пенсионерка, которая в шоке от социальной квартиры, предложенной Рижской думой. Женщина на грани отчаяния и не знает, что делать - она понимает, что после смерти мужа ей не потянуть съемную квартиру, но жить в тех условиях, которые предлагает столичное самоуправление, она просто не сможет.
Нина живет в съемной квартире. Хозяйка разрешила платить только за коммунальные услуги. Когда был жив муж и соответственно было две пенсии, было легче. Оставшись одна, пенсионерка поняла, что жизнь превратилась в выживание: "У меня пенсия 239,15 евро. Из них 100 евро приходится отдавать за коммунальные услуги".
В марте 2011 года женщина встала в очередь на получение социального жилья. Первая квартира общей площадью 16 квадратных метров не подошла, так как кухня была объединена с комнатой. "Я - астматик и из-за всех этих запахов у меня начинается приступ, - поясняет пенсионерка. - Я просила , чтобы мне выделили жилье в Задвиньи. У меня там сестра 80-летняя живет. Нам трудно добираться друг до друга с разных концов города. Но мне ответили: мы даем, что есть. Хорошо. В итоге выдели жилье на улице Лубанас как квартиру со всеми удобствами и ни слова не сказали, что это чердачное помещение: жилая кухня, окна на потолке, плесень на стенах. Судя по всему, нужно менять всю проводку. По тому как скошен потолок, во весь рост можно ходить в коридоре, ванной и немного по жилой кухне. А когда снег будет лежать на горизонтальных окнах, придется жить без дневного света. Спрятаться от солнца или луны тоже невозможно. И это квартира со всеми удобствами. Это просто издевательство какое-то!" - не скрывает отчаянья Нина.
Посмотрев вторую квартиру, женщина в тот же день написала в думу отказ. В официальном ответе, который она получила, сказано, что самоуправление может выделять социальные квартиры только в соответствии с установленными в законах категориям лиц и в установленном порядке. "Самоуправление предложило однокомнатные квартиры со всеми удобствами на улице Аглонас (4-й этаж, реновированный дом с лифтом) и на улице Лубанас (дом с лифтом), от аренды которых вы отказались, - говорится в письме. - Согласно условиям нормативных актов, отдельно живущим людям, достигшим пенсионного возраста, а также инвалидам первой и второй группы, предложены для аренды жилые помещения в социальных домах. Для аренды предлагаются такие жилые помещения, которые поступают в распоряжение Квартирного управления. Месторасположение помещений, их площадь и планировка разные. Возможности самоуправления не всегда совпадают с пожеланиями клиента, поэтому отказываясь от предложенного жилья свой выбор нужно тщательно взвесить".
По закону, Нина может претендовать на третий вариант, но идти смотреть, что ей предложат, страшно. Ведь если не подойдет и третья квартира, женщину снимут с очереди. Согласно 3 пункту 10 статьи закона О помощи в решении квартирных вопросов, человека исключают из регистра помощи, если он необоснованно отказывается от, по крайней мере, трех предложений помещений пригодных для жилья или ничего не ответил.
РД: предлагаем только годные для проживания помещения
Сколько людей недовольны предложенным жильем и отказываются от него, неизвестно - Департамент жилья и среды такую статистику не ведет. "Отказ от аренды предоставленных жилых помещений регистрируется как обычное заявление и каким-то особым способом не выделяется из общего числа заявлений", - поясняет представитель Департамента жилья и среды РД Марите Яворска.
По ее словам, для аренды предлагаются только годные для проживания жилые помещения. Если помещение освещается, отапливается и пригодно для долгого пребывания, но необходим косметический ремонт, оно все равно предлагается. "Визуально непривлекательное жилое помещение автоматически не классифицируется как непригодное для жилья", - говорит Яровска.
Чаще всего отказываясь от предложенного жилья, люди указывают следующие причины: не нравится планировка, этаж, место нахождения (не нравится конкретный район, далеко от места работы, школы, детского сада и т.д.), не устраивает площадь (чаще хотят больше квартиру, реже - меньше), техническое состояние (необходим косметический ремонт).
Что касается жалоб Нины на здоровье, то в жилищном департаменте отметили, что состояние здоровье человека при выдаче квартиры может учитываться, если имеется справка от семейного врача с подтверждённым диагнозом.
На 1 мая 2019 года своей очереди на получение социального жилья ожидают 3404 семей.
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