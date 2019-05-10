"Плесень на стенах, окна на потолке". Пенсионерка в шоке от выделенной Рижской думой квартиры (+ видео)

В редакцию DELFI обратилась 76-летняя пенсионерка, которая в шоке от социальной квартиры, предложенной Рижской думой. Женщина на грани отчаяния и не знает, что делать - она понимает, что после смерти мужа ей не потянуть съемную квартиру, но жить в тех условиях, которые предлагает столичное самоуправление, она просто не сможет.

Нина живет в съемной квартире. Хозяйка разрешила платить только за коммунальные услуги. Когда был жив муж и соответственно было две пенсии, было легче. Оставшись одна, пенсионерка поняла, что жизнь превратилась в выживание: "У меня пенсия 239,15 евро. Из них 100 евро приходится отдавать за коммунальные услуги".

В марте 2011 года женщина встала в очередь на получение социального жилья. Первая квартира общей площадью 16 квадратных метров не подошла, так как кухня была объединена с комнатой. "Я - астматик и из-за всех этих запахов у меня начинается приступ, - поясняет пенсионерка. - Я просила , чтобы мне выделили жилье в Задвиньи. У меня там сестра 80-летняя живет. Нам трудно добираться друг до друга с разных концов города. Но мне ответили: мы даем, что есть. Хорошо. В итоге выдели жилье на улице Лубанас как квартиру со всеми удобствами и ни слова не сказали, что это чердачное помещение: жилая кухня, окна на потолке, плесень на стенах. Судя по всему, нужно менять всю проводку. По тому как скошен потолок, во весь рост можно ходить в коридоре, ванной и немного по жилой кухне. А когда снег будет лежать на горизонтальных окнах, придется жить без дневного света. Спрятаться от солнца или луны тоже невозможно. И это квартира со всеми удобствами. Это просто издевательство какое-то!" - не скрывает отчаянья Нина.

Посмотрев вторую квартиру, женщина в тот же день написала в думу отказ. В официальном ответе, который она получила, сказано, что самоуправление может выделять социальные квартиры только в соответствии с установленными в законах категориям лиц и в установленном порядке. "Самоуправление предложило однокомнатные квартиры со всеми удобствами на улице Аглонас (4-й этаж, реновированный дом с лифтом) и на улице Лубанас (дом с лифтом), от аренды которых вы отказались, - говорится в письме. - Согласно условиям нормативных актов, отдельно живущим людям, достигшим пенсионного возраста, а также инвалидам первой и второй группы, предложены для аренды жилые помещения в социальных домах. Для аренды предлагаются такие жилые помещения, которые поступают в распоряжение Квартирного управления. Месторасположение помещений, их площадь и планировка разные. Возможности самоуправления не всегда совпадают с пожеланиями клиента, поэтому отказываясь от предложенного жилья свой выбор нужно тщательно взвесить".

"Плесень на стенах, окна на потолке". Пенсионерка в шоке от выделенной Рижской думой квартиры (+ видео)
Foto: DELFI Репортер

По закону, Нина может претендовать на третий вариант, но идти смотреть, что ей предложат, страшно. Ведь если не подойдет и третья квартира, женщину снимут с очереди. Согласно 3 пункту 10 статьи закона О помощи в решении квартирных вопросов, человека исключают из регистра помощи, если он необоснованно отказывается от, по крайней мере, трех предложений помещений пригодных для жилья или ничего не ответил.

РД: предлагаем только годные для проживания помещения

Сколько людей недовольны предложенным жильем и отказываются от него, неизвестно - Департамент жилья и среды такую статистику не ведет. "Отказ от аренды предоставленных жилых помещений регистрируется как обычное заявление и каким-то особым способом не выделяется из общего числа заявлений", - поясняет представитель Департамента жилья и среды РД Марите Яворска.

По ее словам, для аренды предлагаются только годные для проживания жилые помещения. Если помещение освещается, отапливается и пригодно для долгого пребывания, но необходим косметический ремонт, оно все равно предлагается. "Визуально непривлекательное жилое помещение автоматически не классифицируется как непригодное для жилья", - говорит Яровска.

Чаще всего отказываясь от предложенного жилья, люди указывают следующие причины: не нравится планировка, этаж, место нахождения (не нравится конкретный район, далеко от места работы, школы, детского сада и т.д.), не устраивает площадь (чаще хотят больше квартиру, реже - меньше), техническое состояние (необходим косметический ремонт).

Что касается жалоб Нины на здоровье, то в жилищном департаменте отметили, что состояние здоровье человека при выдаче квартиры может учитываться, если имеется справка от семейного врача с подтверждённым диагнозом.

На 1 мая 2019 года своей очереди на получение социального жилья ожидают 3404 семей.

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