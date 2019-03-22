Попытки оплатить парковку Rīgas satiksme закончились блокировкой колес

В неприятную ситуацию на днях попал лиепайчанин Каспар, который приехал в Ригу покупать новую машину. Припарковав нового железного коня на улице Баускас у CSDD, мужчина несколько раз попытался расплатиться за парковку Rīgas satiksme, однако, автомат отказывался проводить транзакцию. Когда же Каспар вернулся из CSDD, то увидел на колесах автомобиля блокираторы, а под щетками штраф, пишет delfi.lv.

Каспар приехал в CSDD на улице Баускас, чтобы зарегистрировать новую машину. Припарковался он на стоянке Rīgas satiksme. "Как законопослушный гражданин я хотел оплатить парковку, но аппарат не работал", - рассказывает читатель, добавляя, что они три раза пытался заплатить, но каждый раз получал уведомление "произвести оплату невозможно" (apmaksu veikt nav iespējams).

Сообщить о сломанном аппарате оператору стоянок Каспар тоже не мог — разрядился телефон. "А просить телефон у прохожих, я посчитал неэтичным", - говорит он. Поэтому надеясь на понимание со стороны Rīgas satiksme, мужчина отправился в CSDD, чтобы перерегистрировать новый автомобиль. Когда же он вернулся, то увидел контролёра, а на колесах машина - блокираторы. Машина была обклеена желтой лентой, а под щетками лежала штрафная квитанция.

"Хорошо, что меня не было всего 20 минут, - говорит мужчина. - Я продемонстрировал контролеру, что аппарат не работает и что моей вины нет, но получил ответ — штраф все равно нужно оплатить, потому что пока это не сделано, они не могут снять блокираторы". По словам мужчины, контролер связался с Rīgas satiksme и по телефону подтвердил, что три попытки произвести оплату были неуспешными.

"В итоге я был вынужден заплатить штраф, так как в противном случае я бы не мог попасть домой", - говорит читатель.

Представитель Rīgas satiksme Байба Фелдмане-Барташевича, сообщила, что конкретный случай был проанализирован, а также выяснилось, что в конкретный день парковочный аппарат у здания CSDD на улице Баускас был исправен. "Скорее всего, проблема была в банковской карте. По информации предприятия, выставленный счет клиент оплатил другой банковской карточкой", - указала представитель RS.

На вопрос, что делать, если оплату произвести не получается, а телефон "сел", Фелдмане ответила, что нужно искать другую парковку. Также есть парковки, которые можно оплатить наличными.

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