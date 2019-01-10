Рижанка получила штраф 40 евро за парковку в собственном же дворе

В весьма неприятную ситуацию попала рижанка Лайла. Женщина живет в центре Риги. Вместе с квартирой она купила парковочное место во дворе. Ему даже присвоен определенный номер. Однако, вернувшись из-за границы, женщина обнаружила под дворниками своего автомобиля штраф 40 евро за "парковку в неположенном месте", пишет skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu.

Представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис пояснил, что стражи порядка прибыли на указанный адрес по вызову. Констатировали, что на панели автомобиля нет выданного домуправляющим разрешения на парковку и выписали штраф.

Лайла считает ситуацию абсурдной и говорит, что о подготовленных разрешениях ничего не знала. Примерно год назад жильцы дома на улице Чака решили, что въезжать и парковаться у них во дворе могут только те, у кого есть специальные разрешения. Был также установлен соответствующий дорожный знак. Лайла была согласна с этим решением. Однако, когда оно вступит в силу и когда будут готовы разрешения, ей никто не сообщил.

Женщина считает, что нужно было как-то предупредить о том, что разрешения бросят в почтовый ящик. Дело в том, что она очень редко его проверяет. В итоге разрешение на парковку она обнаружила только после того, как вернулась из-за границы и была уже оштрафована.

Домуправляющая свою вину, впрочем, не признает. По ее словам, остальные жильцы своевременно нашли в почтовых ящиках разрешения, также они были предупреждены в устной форме, что такие разрешения будут. Лайле разрешение также было выдано и это ее ответственность, что она не заглянула в почтовый ящик.

Женщина написала в полицию письмо с просьбой аннулировать штраф, и даже приложила выписки из Земельной книги, чтобы доказать, что она действительно здесь живет. "Штраф 40 евро обычно платит нарушитель, который действительно припарковался на чужом месте или оставил автомобиль там, где этого делать нельзя, что возможно, в определенной мере может даже угрожать остальным. Я плачу точно такой же штраф, держа свою машину на своей же парковке", - говорит женщина.

Однако, в полиции отказались аннулировать выписанный штраф. По словам Садовскиса, во-первых, стражи порядка не могут угадывать, произошло нарушение злонамеренно или по случайности, а, во-вторых, в Кодексе административных нарушений предусмотрена только одна мера наказания — штраф 40 евро.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!