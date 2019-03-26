С кредитных карт пользователей Yandex.Taxi были сняты большие суммы

С кредитных карт некоторых эстонских пользователей Yandex.Taxi были сняты большие суммы. Деньги снимались за поездки на такси за границей, которые клиенты не совершали. Yandex.Taxi заверяет, что утечка происходит не через их систему, сообщает delfi.ee.

Несколько дней назад Каспару (полное имя редакции известно) позвонили из банка и сообщили, что на его счету происходят подозрительные сделки. Каспар проверил остаток счета и обнаружил, что через приложение Yandex.Taxi с его карты несколько десятков раз были сняты деньги на общую сумму в 420 евро. Еще более странным было то, что перевод денег был осуществлен в рублях и якобы в качестве платы за поездки, совершенные по Москве. Каспар уверяет, что этих поездок не совершал. По словам мужчины, самые дороргие поездки составляли 40 евро. "”Не могу вспомнить, чтобы я и в Эстонии когда-либо платил так много”, — удивляется мужчина.

Каспар связался со службой поддержки Yandex.Taxi, которая поинтересовалась, не пользуется ли картой кто-то из его друзей или родственников. Когда он ответил, что определенно нет, ему посоветовали обратиться в банк и полицию. ”После этого банк направит нам соответствующее заявление и мы сможем начать процесс для возврата денег”, — пояснили в клиентской службе.

Не исключено, что утечка данных кредитной карты Каспара произошла через другие каналы, но сам он в это не очень верит. ”Обычно на месте CVV-кода я проделываю дырку, чтобы его не было видно. Без кода никто оплатить не сможет. Магнитную карту обычно соскабливаю ножом. Платить могу только я, потому что эти коды есть только у меня в голове”, — говорит он.

Каспар не единственный, кто стал жертвой мошенников. В прошлом году Мария (имя изменено — ред.) отправилась в Москву. Для поездок на такси по столице РФ она оформила виртуальную карту. Пользовалась именно приложением Yandex.Taxi. ”Их услуга на месте была очень удобной и качественной, но по возвращению в Эстонию я стала получать на свою карту денежные требования за маленькие поездки, которых не совершала”, — говорит Мария.

В прошлом году издание писало о похожем случае, когда в результате такого же мошенничества Эрки потерял около 300 евро. Схема была идентичной: за короткое время несколько подозрительных поездок в России, которых мужчина не совершал. Тогда преступники вдобавок к Yandex.Taxi использовали Uber, липовые поездки через который совершались в Амстердаме.

Пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийлманн говорит, что клиенты их банка также сталкивались с подобными случаями. ”К сожалению, количество таких мошеннических сделок показывает четкую тенденцию к росту”, — говорит она. - Существуют также ряд лжеприложений и интернет-магазинов, целью которых является лишь сбор данных кредитных карт и дальнейшая реализация этих данных при совершении лжесделок. При введении данных карты клиенту следует убедиться, что речь идет об оригинальном сайте, а не его копии".

Пресс-секретарь Yandex.Taxi Анна Воронова говорит, что приватность данных пользователей приложения является для фирмы приоритетом. Yandex.Taxi обрабатывает данные пользователей согласно законам ЕС. ”То, что кредитная карта пользователя была использовала для кражи, не обязательно означает, что утечка его данных произошла через наше приложение”, — утверждает представитель Yandex.Taxi.

”В таких случаях мы просим клиента как можно скорее связаться со своим банком. Также следует сообщить о произошедшем в полицию”, — говорит Воронова. Она заверяет, что Yandex.Taxi готова оказывать следствию всяческое содействие.

Руководитель бюро по расследованию киберпреступлений Департамента полиции и погранохраны Оскара Гросса отмечает, что в случае с Каспаром деньги снимались со счета в России и поэтому сейчас очень сложно сказать, кто стоит за преступлением. ”Советуем гражданину подать заявление в полицию. Если при помощи карты были совершены незаконные сделки, то об этом непременно следует сообщить в банк и закрыть карту”, — говорит он.

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