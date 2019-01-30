Случай в Рижском роддоме: из книг "Наш ребенок" вырезали имя Андриса Америкса

В редакцию портала delfi.lv обратился читатель, поделившийся любопытным наблюдением. По словам мужчины, в начале этого года в Рижском роддоме у них с женой родился второй ребенок. При его регистрации в отделении ЗАГСа там же роддоме родители получили от Рижской думы в подарок книгу "Мой малыш", у которой был срезан титульный лист с именем и подписью бывшего вице-мэра Риги Андриса Америкса.

По словам читателя, их первый ребенок родился два года назад и его также регистрировали в отделении ЗАГСа, расположенном в помещениях Рижского роддома. Родителям выдали точно такую же книгу и на титульном листе можно было увидеть имя Андриса Америкса и его подпись.

В отделении ЗАГСа Рижского роддома порталу delfi.lv сообщили, что угол титульного листа в книгах работницы роддома срезали еще в конце прошлого года. Это было сделано для того, чтобы не было вопросов и претензий относительного того, почему в книге указан человек, который больше не занимает этот пост. После консультаций с руководством, было принято решение согнуть титульный лист и отрезать нежелательную часть.

О самой книге представители роддома отзываются положительно, называя ее красивой и содержащей полезную информацию для молодых родителей. Поэтому не дарить ее, только потому, что там упомянут бывший вице-мэр, посчитали глупым. Полностью избавиться от титульного листа было бы некорректным - в этом случае родители не будут знать, что спонсором книги является Рижская дума. В роддоме указали, что книг с "нежелательной страницей" осталось совсем мало.

Представитель отдела общественных отношений Рижской думы Мартиньш Вилемсонс подтвердил, что для новых книг уже утверждён дизайн и в конце февраля они поступят в Рижский роддом. "Книги заказываются каждый год, учитывая рождаемость", - отметил Вилемсонс.

Как ранее сообщалось, в декабре 2018 года вице-мэр Риги Андрис Америкс подал в отставку. СМИ утверждают, что он связан с предпринимателем Марисом Мартинсонсом, который, в свою очередь, связан как с делом о коррупции в Банке Латвии, так и, возможно, с делом о коррупции в Rīgas Satiksme. Вот текст заявления Америкса.

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