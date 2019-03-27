"Такого специалиста у нас нет". Больница дважды отказала пенсионерке в консультации хирурга-онколога

Регистратура поликлиники Восточной больницы отказала в консультации некой пожилой женщине, у которой были подозрения на онкологическое заболевание. Причина отказа – тут нет нужных хирургов-онкологов. Записаться на консультацию к специалисту удалось лишь с третьей попытки, пишет портал rus.lsm.lv.

Живущая в Огре пенсионерка Мария (имя изменено) в результате падения повредила руку, появились боли в плече. Семейный врач выписала направление к хирургу в Огре. Рентгеновские снимки показали, что в плече имеется похожее на мячик образование.

Доктор написал семейному врачу Марии, что ее нужно отправить на консультацию к хирургу в Восточную больницу. Но там женщине ответили: у них нет хирурга, который бы занимался руками или ногами. "У нас только хирурги, которые занимаются внутренними органами. Я так и сказала: мне нужен хирург-онколог. И мне ответили, у них нет специалистов, кто смотрит руки и ноги", - говорит Мария.

В присутствии журналистов передачи 4.studija Латвийского телевидения пенсионерка снова попыталась дозвониться до регистратуры поликлиники, чтобы записаться на консультацию к нужному медику. Дозвониться удалось лишь после 34 минут ожидания, причем, в этот раз женщину к специалисту записали.

В больнице говорят, что пациентка могла попросить своего семейного врача направить ее по "зеленому коридору". "Во-первых, семейный врач должен был реагировать. У нас есть возможности – "зеленый коридор", куда можно попасть только после звонка семейного врача, потому что это специализированный номер. И тогда пациент идет вне всяких очередей. Его сразу отправляют к соответствующему онкологу, нужному специалисту", - говорит координатор работы Центра обслуживания клиентов Восточной больницы Силвия Бейкерте.

Что касается заявлений, что в одной из крупнейших больниц Латвии нет нужного специалиста, который мог бы оказать консультацию, в медицинском учреждении считают эту ситуацию неприятной и приносят извинения. "Я считаю, так действительно могло произойти, поскольку центр звонков сейчас в плохом состоянии. (..) То, что человек сказал, что такой услуги нет, это очень печально", - заявила Бейкерте.

В Восточной больнице не скрывают: иногда пациентов посылали к специалистам, помощь которых не требовалась. "Еще раз извиняюсь. Понимаю, что люди, которые тут работают 10-15 лет, выгорели. А большой процент новичков не выдерживает и трех месяцев. Почему? Потому что, мне грустно это говорить, они тут получают много негативной энергии", - сказала представитель больницы.

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