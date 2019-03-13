"У меня внутри будто всё оборвалось". Подростки провели над рижанкой эксперимент

В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, которая стала невольной участницей эксперимента подростков. Случившееся оставило неприятный осадок на душе и множество вопросов. А что думаете вы по этому поводу?

"Вечером выносила мусор. Недалеко от подъезда находилась компания подростков, человек пять. Может, я и не обратила бы на них внимания, но ребята шумели, нецензурно выражались, а один кричал: "Забудь, тебе никто не поможет, ты (непечатное слово) и ничто!" Сперва я думала, что конфликтуют две группы. Присмотрелась (уже было темно) и увидала, что на земле лежит ещё один пацанёнок. У меня внутри будто всё оборвалось. В такие моменты я забываю о самосохранении. Я подбежала к мальчишкам вместе с мусорным мешком в руке. На вопрос-крик: "Вы что творите?" ребята неожиданно для меня отступили и затихли. Мальчишка на земле поднял голову и... рассмеялся! Засмеялись и остальные, видимо, из-за моего ошарашенного вида. Один из "хулиганов" и говорит: "Не переживайте! Мы проводим социальный эксперимент. Обычно люди проходят мимо. А Вы оказались хорошим человеком! - рассказывает Инесса.

"Я пыталась подобрать слова. Кроме как "придурки малолетние, совсем с ума посходили" и невнятного "нельзя так" ничего не нашлось.

Побрела я со своим мусорным мешком к контейнеру. Мальчишки, видимо, не ожидали такой эмоциональной реакции от прохожего, да еще и женщины. Прошли как-то расстояние вслед за мной и продолжали в духе "Вы не сердитесь, пожалуйста, это эксперимент. По эксперименту вы - хороший человек". У меня сердце колотилось где-то в ушах и горле...

До сих пор не могу сложить мнения об этом "социальном эксперименте". Мне было грустно от того, что не на пустом месте у ребятни возникло желание провести именно такой эксперимент. Я вмиг ощутила весь ужас ситуации - ведь такое часто происходит наяву и в укромных местах, без свидетелей. Мне в их возрасте и в голову не приходило проводить такие "социальные эксперименты". Даже слов таких не знали".

Комментарий детского и семейного психолога Натальи Зацепиной:

Само явление социальных экспериментов вызвано желанием протестировать общество на отвлекаемость, чуткость к проблемам других людей, дефицита ценностей. Обусловлено это тем, что в больших городах существует так называемая "одиночество в толпе": с одной стороны, в большом городе ты находишься вокруг большого количества людей, с другой стороны, этим людям, в большинстве случаев, нет дела до тебя и твоих проблем. К этому присоединяется еще стереотипное мышление о социально неблагополучных людях, которых, к сожалению, сейчас стало намного больше.

В результате подобные эксперименты показывают, что именно в густонаселённых городах люди "теряют чуткость" стараются не вмешиваться в проблемы других людей в большей степени, чем люди из деревень и маленьких городков. И, конечно, подростки очень хорошо чувствуют запрос общества, включаются в происходящие процессы и вызовы.

Подростковая среда, в силу своей возрастной особенности, обусловленной гормонально, всегда является и будет являться средой с повышенной агрессивностью, но вместе с тем агрессия может быть деструктивной и проявляться в виде потасовок и словесных баталий, но одновременно тот же уровень агрессии является основой для асертивного поведения, то есть поведения направленного на достижения целей. Поэтому ребят с высоким уровнем агрессии важно направлять. И в целом для всех подростков- не терять доверительный контакт со значимыми взрослыми.

Я думаю в данном случае, то что взрослый человек проявил себя как ответственный член общества и вмешался в ситуацию, которая выглядела угрожающе для подростка, обнадеживает и вызывает благодарность и восхищение. И тем же ребятам показала, что обществу можно доверять, что ты можешь надеяться на помощь и, конечно, то, что шутки по таким серьёзным поводам недопустимы. Все мы прекрасно знаем, о чем говорится в притче "о мальчике и волках".

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