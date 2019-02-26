ВИДЕО: В Клайпеде очевидцы спасли двух женщин с детьми, которые провалились под лед

В воскресенье, 24 февраля в Клайпеде у мола в Мелнраге две женщины с детьми провалились под лед в холодное море. Они забрались на ледяные наносы, чтобы сфотографироваться и провалились в воду, пишет ru.delfi.lt.

В социальной сети мэр Клайпеды выложил фотографии, на которых зафиксировано, как мужчины встали цепочкой и вытащили на берег всех провалившихся под лед.

"Все произошло сегодня (24 февраля), около 15 ч., а проходившие мимо мужчины бросились в воду и вытащили детей, а потом и женщин", – написал мэр Витаутас Грубляускас. По его данным, к врачам никто сразу после инцидента не обращался.

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