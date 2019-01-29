Водитель автобуса отказался выпустить рыдающего ребенка; руководство Rīgas satiksme примет меры

"Сколько еще детей должны пропасть, пока в водителях автобусов появится хоть капля человечности???" С такого вопроса начала свой пост в Фейсбуке Зинта Швейдере. Женщина стала свидетелем того, как водитель Rīgas satiksme отказался выпустить из автобуса рыдающего ребенка, перепутавшего транспорт.

В среду, 23 января около восьми часов вечера на остановке "Берги" в 19-ый автобус зашел мальчик. Автобус проехал всего несколько метров, когда ребёнок понял, что сел не в тот транспорт. Мальчику нужно было в Берги, а автобус ехал в противоположную сторону. Рыдающий и перепуганный ребенок попросил водителя выпустить его, однако, тот отказался.

К водителю обратились и другие пассажиры, на что он заявил, что мальчик может выйти на следующей остановке и ждать там свой автобус. "Серьезно? Следующая остановка Леясвиганты - остановка в лесу, где нет никакого освещения. На этой остановке даже взрослый человек себя чувствует не очень комфортно, а тут вообще маленький мальчик, который и так напуган. Мало того, автобус нужно ждать 50 минут", - пишет Зинта.

Сердце женщины сжалось, глядя на рыдающего ребенка. Она вместе с мальчиком вышла в Букулты и отвезла его домой на своей машине.

"Cколько еще детей должны пропасть, пока в водителях автобусах появится хоть капля человечности??? Неужели водителю было так трудно выпустить ребенка? Неужели истории, когда детей высаживают и оставляют на шоссе или в лесу, не заставляют их задуматься?" - пишет женщина.

Комментируя конкретный случай, на предприятии Rīgas satiksme порталу delfi.lv сообщили, что проанализировали присланное женщиной видео и пришли к выводу, что действия водителя недопустимы и он не имел право так реагировать. "На видео видно, что сразу после того, как объявили остановку, мальчик понял, что ошибся и обратился к водителю, чтобы его выпустили. Однако, этого сделано не было", - отметила представитель RS Байба Фелдмане-Барташевица. Предприятие оценит действия водителя и решит о мере наказания.

По словам Барташевицы, предприятие регулярно работают с водителями, информируя их, как действовать в ситуациях, в которых есть ребенок, например, когда он едет один: "Пять водителей предприятия были награждены за порядочность, так как действовали самоотверженно и помогли детям добраться домой или в школу".

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