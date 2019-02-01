Водитель автобуса помог маленькой девочке, проспавшей свою остановку

После трагического случая с пятилетним Ваней Берладином, общество особенно остро реагирует на истории про детей в общественном транспорте. Недавний случай, когда водитель автобуса Rīgas satiksme отказался выпускать рыдающего мальчика, перепутавшего транспорт, вызвала бурю возмущения и негодования. На предприятии признали, что водитель не имел права так поступать и обещали наказать сотрудника. Однако, есть и хорошие примеры. В нашей следующей истории водитель рейсового автобуса Рига-Мадона повел себя чисто по-человечески и помог девочке, проспавшей остановку.

"Раньше никогда не использовал социальные сети, чтобы, как это сейчас модно, высказывать свое мнение и эмоции относительно происходящего. Однако, действия водителя рейсового автобуса Рига-Мадона, в котором я сегодня ехал, тронули меня до глубины души", - рассказывает Янис.

"Мне вдруг показалось, что плачет ребенок, - продолжает читатель. - Оказалось, что маленькая девочка-школьница заснула и пропустила свою остановку. Моя первая мысль была стать супергероем и помочь девочке, однако, как и остальным пассажирам, ничего толкового на ум сразу не приходило. В это время, водитель проявил настоящую человечность - он просил девочку не беспокоиться и пытался всячески ее успокоить. Пообещал, что обязательно придумает, как решить эту проблему. И придумал. Он связался с водителем встречного автобуса и договорился с ним остановиться на конкретной остановке. Сам лично проводил девочку на остановку и дождался встречного автобуса.

Так как сегодня немодно делиться чем-то положительным, то позволю себе закончить критикой. Признаюсь, что я один их тех, кого обычно раздражает, когда начинают хлопать при посадке самолета. Однако на сей раз я рассердился на то, что никто, включая меня самого, не выразил свое уважение этому водителю за его поступок и не стал аплодировать, когда он вернулся в автобус, чтобы продолжить путь".

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