Возмущенный муж: жена пробила в Риге колесо и теперь ее обвиняют в ДТП

В понедельник, 11 марта Лауре нужно явиться в Государственную полицию для составления протокола в связи с ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Деглава и Ницгалес еще в январе. Женщина пробила колесо, однако, в полиции считают, что она сама виновата в ДТП, сообщает программа Bez tabu.
Понимая, что ехать по обледенелой проезжей части опасно, Лаура левыми колесами наехала на заснеженный участок. Вскоре женщина поняла, что под снегом находилась основа дорожного знака. На месте ДТП тянулась полоса нечищенного грязного снега, поэтому заметить в этой серой массе черную основу знака было нереально. В свою очередь, сами знаки кто-то сбил и они были "спрятаны" под снегом. "Жена ехала, ехала и неожиданно почувствовала удар. Остановилась, посмотрела - пробито колесо. Там такая дыра была, что палец можно было засунуть", - вспоминает супруг Лауры Олаф.
На место прибыли полицейские, которые задокументировали опасную ситуацию на дороге. Олаф также передал информацию Департаменту сообщения Рижской думы. Казалось бы, после этого остается только думать, где отремонтировать колесо. Однако, 26 февраля супруги получили неожиданное известие от полиции.
Юрист, автоспециалист Иварс Казакс считает, дорожные службы грубо нарушили правила регулирования дорожного движения, поэтому винить Лауру в случившемся нельзя - она не могла предусмотреть это препятствие, а дорожные службы не должны были оставлять его в данном месте, так как это опасно.
В свою очередь, представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола пояснила, что конкретные знаки расставляла компания, производившая ремонт Деглавского моста, и они должны брать на себя ответственность, как эти знаки установлены. У этой компании можно требовать компенсацию за ремонт возникших повреждений. В таких случаях необходимо зафиксировать место ДТП, то есть должен быть протокол полиции.
Впрочем, юрист указывает на то, что в таких случаях полиция очень часто делает виноватыми самих автоводителей. "В моей 20-летней практике полиция всегда и везде ссылается на этот пункт — препятствие нужно видеть, предвидеть и все, - говорит Иварс Казакс. - Ничего водитель не должен предвидеть! Он должен ехать по безопасной, подготовленной дороге, за которую уплачены налоги и на которой четко и своевременно видны все знаки. Водитель должен руководствоваться знаками, а не следить за ямами и каким-то препятствиями на дороге, которые появились на дороге".
Государственная полиция от подробных комментариев конкретного случая отказывается, ссылаясь на то, что 11 марта женщина должна явиться в участок, где получит объяснение о случившемся.
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