Возмущенный муж: жена пробила в Риге колесо и теперь ее обвиняют в ДТП

В понедельник, 11 марта Лауре нужно явиться в Государственную полицию для составления протокола в связи с ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Деглава и Ницгалес еще в январе. Женщина пробила колесо, однако, в полиции считают, что она сама виновата в ДТП, сообщает программа Bez tabu.

Понимая, что ехать по обледенелой проезжей части опасно, Лаура левыми колесами наехала на заснеженный участок. Вскоре женщина поняла, что под снегом находилась основа дорожного знака. На месте ДТП тянулась полоса нечищенного грязного снега, поэтому заметить в этой серой массе черную основу знака было нереально. В свою очередь, сами знаки кто-то сбил и они были "спрятаны" под снегом. "Жена ехала, ехала и неожиданно почувствовала удар. Остановилась, посмотрела - пробито колесо. Там такая дыра была, что палец можно было засунуть", - вспоминает супруг Лауры Олаф.

На место прибыли полицейские, которые задокументировали опасную ситуацию на дороге. Олаф также передал информацию Департаменту сообщения Рижской думы. Казалось бы, после этого остается только думать, где отремонтировать колесо. Однако, 26 февраля супруги получили неожиданное известие от полиции.