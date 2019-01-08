"Wizz Air не пустила в самолет недовольную задержкой рейса пассажирку"

17 декабря рейс авиакомпании Wizz Air Рига-Лондон задержался более, чем на два часа. "Когда одна из женщин стала громко возмущаться, ее "наказали", не пустив в самолет", - рассказала читательница delfi.lv Криста, которая летела тем же рейсом. В компании Wizz Air заявили, что пассажирка "угрожала безопасности полета".

"Первый раз пишу в редакцию", - в своем письме порталу delfi.lv указала Криста. По мнению женщины, ситуация могла закончиться иначе, если бы работницы Wizz Air умели обращаться с людьми.

Информацию о том, что рейс задерживается, пассажиры узнали утром от работников Wizz Air. Самолет должен бы вылететь в 6.15, однако, рейс перенесли на 8.00 часов утра. "Конечно пассажиры были недовольны", - говорит Криста, добавляя, что одна из женщин начала громко возмущаться. "Она не грубила, фразы были примерно такие:

"Почему рейс задерживается? Этот рейс регулярно задерживается. Как я, больной человек, теперь доберусь до дома? Мне, больной раком, придется тремя автобусами добираться? Где ваши пилоты? Мы действительно вылетим в 8?"

По словам Кристы, работницы Wizz Air в ответ лишь улыбались и повторяли, что не обязаны предоставлять информацию о причинах задержки рейса.

В итоге, когда началась посадка, громко возмущавшуюся женщину не пустили на борт самолета. Это вызвало негодование остальных пассажиров: "Мы все были в шоке от такого несоизмеримого наказания для больного человека. Женщина осталась в аэропорту с работниками безопасности и полицией. Неужели за то, что человек громко выражал свое недовольство задержкой рейса, ему могут отказать в посадке?" - возмущается Криста.

В авиакомпании Wizz Air порталу delfi.lv подтвердили, что 17 декабря 2018 года во время посадки на рейс 2501 Рига-Лондон (Лутон) одному из пассажиров было отказано в полете. Пассажир был оценен как "несоответствующий требованиям безопасности Wizz Air".

Представитель Wizz Air Андраш Радо подчеркнул, что безопасность для авиакомпании является приоритетом. Отказ конкретному пассажиру был произведен, исходя из условий политики безопасности. Они предусматривают, что предприятие имеет законные полномочия отказать в посадке любому, чье присутствие во время полета может представлять угрозу для безопасности самолета, его обслуживающего персонала и пассажиров. Более детальную информацию о конкретном случае предприятие не имеет права разглашать, соблюдая принцип конфиденциальности по отношению к пассажирке.

В свою очередь, в аэропорту Rīga сообщили, что среди пассажиров, ожидавших рейс авиакомпании Wizz Air, была женщина, которая стала высказывать неадекватные предположения о причинах задержки. Например, она говорила, что пилот пьян или умер и что в Латвии времена Сталина. "Оценив поведение женщины как неадекватное, работники аэропорта попытались ее успокоить, но безуспешно. О поведении пассажирки были информированы работники Wizz Air, которые в целях безопасности решили отказать данной женщине в посадке на самолет", - отметил представитель аэропорта Rīga Эдгарс Вилцанс.

Полицию вызвала сама женщина, а вместе с полицейскими прибыли и работники службы безопасности аэропорта.

По имеющейся в распоряжении аэропорта информации, пассажирка отправилась в Лондон рейсом Wizz Air вечером того же дня. Билет она купила за свои деньги.

В Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП) отметили, что в случае, если пассажир считает, что отказ в полете был необоснован, он должен сперва связаться с авиакомпанией. Если спор уладить не удалось, можно обращаться в ЦЗПП.

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