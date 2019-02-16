"Я искала родственников год. А этот волшебный человек нашел их всего за день!"
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В редакцию DELFI обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая хочет поблагодарить добровольца программы "Жди меня" Мартиньша Зиебергса, который помог найти ей родственников всего за один день!

"Все началось год назад, когда я открыла бабушкин альбом с фотографиями и начала внимательно изучать каждое фото и подписи на обратной стороне. К сожалению, бабушки уже нет и я очень сожалею, что не сделала этого раньше, - рассказывает Алла Березкина. - В большом альбоме бережно хранятся многочисленные фото с родственниками и друзьями, некоторые фотографии подписаны. Среди них я нашла фотографию, на которой запечатлена семья — муж с женой и две дочки и подпись: "Дорогие Нина и Алексей. Вспомните своих родных. Арсений, Людмила, Фаина, Лариса, г. Елгава ул. Ленцманя". Фотография была сделана примерно в 1980 году. Так начались мои поиски".

Алла стала интересоваться, кто это на фотографии и кем ей приходится эта семья. "Я начала расспрашивать у папы, моей тети и сопоставлять другие фото в альбоме. В итоге нарисовала семейное дерево с многочисленными родственниками. Не все получалось найти, собирала информацию по крупицам и параллельно в социальных сетях, форумах искала Ларису и Людмилу – как оказалось, это были троюродные сестры моего отца. К сожалению, все мои попытки сроком целый год так и не увенчались успехом", - вспоминает Алла.

По ее словам, было три родных брата: Дмитрий Гридюшко (1906 -1946), Иван Гридюшко (1898 год рождения ) и Иосиф Гридюшко , все родились в Белоруссии. У Ивана Гридюшко родился сын Арсений Гридюшко, у котором впоследствии родились две дочки — Лариса и Людмила.

"Пока бабушка была жива, она всегда поддерживала связь со своим двоюродным братом Арсением и его семьёй. Когда-то давно Лариса звонила моему папе, даже номер телефона остался, но, к сожалению, все мои попытки спустя долгое время дозвониться, не увенчались успехом, - рассказывает Алла.

Пару дней назад в интернете я наткнулась на статью о замечательном человеке из города Елгава Мартиньше Зиебергсе, который помогает разыскивать потерявшихся родственников и близких людей. В статье был указан адрес электронной почты и я уже не надеялась, что что-то получится, решила ему написать. На следующий день я не поверила глазам, когда увидела письмо от него, он уточнял некоторую информацию, так как я не всё указала в письме. Я дополнила недостающую информацию и начала ждать. Что-то мне подсказывало, что я на верном пути, но все равно до конца сомневалась, что родственники, которых я ищу год, найдутся.

Погружённая в работу, я услышала звонок. Звонили из Латвии! Звонил Мартиньш!! Он спросил: "А знаете, кто вам будет звонить?" И я все поняла. Он нашёл! Нашёл всего за один день! Это невероятно! Моей радости не было предела!

Огромное ему спасибо за такое доброе дело. Огромная благодарность за неравнодушие, за то, что он так оперативно смог найти тех, кого я так долго искала.

Через минут 30 мне позвонила Людмила, мы долго разговаривали, обменялись контактами и вечером, придя домой, уже получилось пообщаться по видеосвязи. Также и с Ларисой долго общались, рассказывали друг другу о своей жизни, о судьбе родственников, я отправила им старые фотографии, где запечатлён их дедушка, папа и другие. Обязательно будем поддерживать связь.

До сих пор переполняют эмоции. Ещё раз хочу поблагодарить волшебного человека Мартиньша Зиебергса за то, что он помог найти родных и пожелать ему крепкого здоровья, и чтобы всегда его поиски заканчивались счастливыми историями от тех, кому он подарил ещё один шанс обрести близких и друзей".

"Эмоции? Конечно, радость!"

"Конечно, я очень обрадовалась, что мы все нашлись. Сейчас очень активно переписываемся, обмениваемся фотографиями", - рассказывает Людмила. – Очень приятно и здорово, что есть такой человек как Мартиньш. Он большой молодец".

"Раньше мы поддерживали связь с семьей Аллы. В 97-м году со своими детьми я ездила в Питер к папиной двоюродной сестре, там же познакомилась с Аллой, - рассказывает Лариса. – До 2010 года у нас были тесные отношения, мы созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, а потом, когда стали отказываться от стационарных телефонов, связь как-то оборвалась. Но мы всегда помнили, что в Питере у нас есть родственники. У нас вообще большая семья – родственники в Москве, Рязане, Польше, Швейцарии…Мне позвонила Людмила и сообщила, что благодаря Мартиньшу Зиебергсу Алла нас нашла. Какие эмоции я испытала? Конечно, радость! А мы еще смеялись, что по папиной линии нас как-то мало".

А вот, что об этих поисках рассказывает сам Мартиньш Зиебергс: "Когда я получил письмо из Санкт-Петербурга с просьбой о помощи найти родственников в Елгаве, то взял свою старую телефонную книгу и начал искать нужную фамилию. Одну нашёл и вечером позвонил по указанному номеру. И это оказалась родственница разыскиваемых людей. Она дала номер телефона Ларисы и потом все пошло по цепочке. Так в течение одного дня удалось всех воссоединить".

За 8 лет, которые Мартиньш Зиебергс работает добровольцем в программе "Жди меня", ему удалось найти около 1000 человек. Плюс еще около 300 вне программы.

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