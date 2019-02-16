"Я искала родственников год. А этот волшебный человек нашел их всего за день!"

В редакцию DELFI обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая хочет поблагодарить добровольца программы "Жди меня" Мартиньша Зиебергса, который помог найти ей родственников всего за один день!
"Все началось год назад, когда я открыла бабушкин альбом с фотографиями и начала внимательно изучать каждое фото и подписи на обратной стороне. К сожалению, бабушки уже нет и я очень сожалею, что не сделала этого раньше, - рассказывает Алла Березкина. - В большом альбоме бережно хранятся многочисленные фото с родственниками и друзьями, некоторые фотографии подписаны. Среди них я нашла фотографию, на которой запечатлена семья — муж с женой и две дочки и подпись: "Дорогие Нина и Алексей. Вспомните своих родных. Арсений, Людмила, Фаина, Лариса, г. Елгава ул. Ленцманя". Фотография была сделана примерно в 1980 году. Так начались мои поиски".
Алла стала интересоваться, кто это на фотографии и кем ей приходится эта семья. "Я начала расспрашивать у папы, моей тети и сопоставлять другие фото в альбоме. В итоге нарисовала семейное дерево с многочисленными родственниками. Не все получалось найти, собирала информацию по крупицам и параллельно в социальных сетях, форумах искала Ларису и Людмилу – как оказалось, это были троюродные сестры моего отца. К сожалению, все мои попытки сроком целый год так и не увенчались успехом", - вспоминает Алла.
По ее словам, было три родных брата: Дмитрий Гридюшко (1906 -1946), Иван Гридюшко (1898 год рождения ) и Иосиф Гридюшко , все родились в Белоруссии. У Ивана Гридюшко родился сын Арсений Гридюшко, у котором впоследствии родились две дочки — Лариса и Людмила.
"Пока бабушка была жива, она всегда поддерживала связь со своим двоюродным братом Арсением и его семьёй. Когда-то давно Лариса звонила моему папе, даже номер телефона остался, но, к сожалению, все мои попытки спустя долгое время дозвониться, не увенчались успехом, - рассказывает Алла.
Пару дней назад в интернете я наткнулась на статью о замечательном человеке из города Елгава Мартиньше Зиебергсе, который помогает разыскивать потерявшихся родственников и близких людей. В статье был указан адрес электронной почты и я уже не надеялась, что что-то получится, решила ему написать. На следующий день я не поверила глазам, когда увидела письмо от него, он уточнял некоторую информацию, так как я не всё указала в письме. Я дополнила недостающую информацию и начала ждать. Что-то мне подсказывало, что я на верном пути, но все равно до конца сомневалась, что родственники, которых я ищу год, найдутся.
Огромное ему спасибо за такое доброе дело. Огромная благодарность за неравнодушие, за то, что он так оперативно смог найти тех, кого я так долго искала.
Через минут 30 мне позвонила Людмила, мы долго разговаривали, обменялись контактами и вечером, придя домой, уже получилось пообщаться по видеосвязи. Также и с Ларисой долго общались, рассказывали друг другу о своей жизни, о судьбе родственников, я отправила им старые фотографии, где запечатлён их дедушка, папа и другие. Обязательно будем поддерживать связь.
До сих пор переполняют эмоции. Ещё раз хочу поблагодарить волшебного человека Мартиньша Зиебергса за то, что он помог найти родных и пожелать ему крепкого здоровья, и чтобы всегда его поиски заканчивались счастливыми историями от тех, кому он подарил ещё один шанс обрести близких и друзей".
"Эмоции? Конечно, радость!"
"Конечно, я очень обрадовалась, что мы все нашлись. Сейчас очень активно переписываемся, обмениваемся фотографиями", - рассказывает Людмила. – Очень приятно и здорово, что есть такой человек как Мартиньш. Он большой молодец".
"Раньше мы поддерживали связь с семьей Аллы. В 97-м году со своими детьми я ездила в Питер к папиной двоюродной сестре, там же познакомилась с Аллой, - рассказывает Лариса. – До 2010 года у нас были тесные отношения, мы созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, а потом, когда стали отказываться от стационарных телефонов, связь как-то оборвалась. Но мы всегда помнили, что в Питере у нас есть родственники. У нас вообще большая семья – родственники в Москве, Рязане, Польше, Швейцарии…Мне позвонила Людмила и сообщила, что благодаря Мартиньшу Зиебергсу Алла нас нашла. Какие эмоции я испытала? Конечно, радость! А мы еще смеялись, что по папиной линии нас как-то мало".
А вот, что об этих поисках рассказывает сам Мартиньш Зиебергс: "Когда я получил письмо из Санкт-Петербурга с просьбой о помощи найти родственников в Елгаве, то взял свою старую телефонную книгу и начал искать нужную фамилию. Одну нашёл и вечером позвонил по указанному номеру. И это оказалась родственница разыскиваемых людей. Она дала номер телефона Ларисы и потом все пошло по цепочке. Так в течение одного дня удалось всех воссоединить".
За 8 лет, которые Мартиньш Зиебергс работает добровольцем в программе "Жди меня", ему удалось найти около 1000 человек. Плюс еще около 300 вне программы.
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