"Я искала родственников год. А этот волшебный человек нашел их всего за день!"

В редакцию DELFI обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая хочет поблагодарить добровольца программы "Жди меня" Мартиньша Зиебергса, который помог найти ей родственников всего за один день!

"Все началось год назад, когда я открыла бабушкин альбом с фотографиями и начала внимательно изучать каждое фото и подписи на обратной стороне. К сожалению, бабушки уже нет и я очень сожалею, что не сделала этого раньше, - рассказывает Алла Березкина. - В большом альбоме бережно хранятся многочисленные фото с родственниками и друзьями, некоторые фотографии подписаны. Среди них я нашла фотографию, на которой запечатлена семья — муж с женой и две дочки и подпись: "Дорогие Нина и Алексей. Вспомните своих родных. Арсений, Людмила, Фаина, Лариса, г. Елгава ул. Ленцманя". Фотография была сделана примерно в 1980 году. Так начались мои поиски".

Алла стала интересоваться, кто это на фотографии и кем ей приходится эта семья. "Я начала расспрашивать у папы, моей тети и сопоставлять другие фото в альбоме. В итоге нарисовала семейное дерево с многочисленными родственниками. Не все получалось найти, собирала информацию по крупицам и параллельно в социальных сетях, форумах искала Ларису и Людмилу – как оказалось, это были троюродные сестры моего отца. К сожалению, все мои попытки сроком целый год так и не увенчались успехом", - вспоминает Алла.

По ее словам, было три родных брата: Дмитрий Гридюшко (1906 -1946), Иван Гридюшко (1898 год рождения ) и Иосиф Гридюшко , все родились в Белоруссии. У Ивана Гридюшко родился сын Арсений Гридюшко, у котором впоследствии родились две дочки — Лариса и Людмила.

"Пока бабушка была жива, она всегда поддерживала связь со своим двоюродным братом Арсением и его семьёй. Когда-то давно Лариса звонила моему папе, даже номер телефона остался, но, к сожалению, все мои попытки спустя долгое время дозвониться, не увенчались успехом, - рассказывает Алла.

Пару дней назад в интернете я наткнулась на статью о замечательном человеке из города Елгава Мартиньше Зиебергсе, который помогает разыскивать потерявшихся родственников и близких людей. В статье был указан адрес электронной почты и я уже не надеялась, что что-то получится, решила ему написать. На следующий день я не поверила глазам, когда увидела письмо от него, он уточнял некоторую информацию, так как я не всё указала в письме. Я дополнила недостающую информацию и начала ждать. Что-то мне подсказывало, что я на верном пути, но все равно до конца сомневалась, что родственники, которых я ищу год, найдутся.