”Я положил в банкомат 500 евро. На счет перевели 400. Где остальные?!”

Пару недель назад с супругом Анны произошла неприятная история. Мужчина поместил в банкомат 500 евро, засчитали, как утверждает женщина, всего 400. Разница в 100 евро ”где-то потерялась”, и вернуть ее пока не удалось. Также Анна добавила, что этот случай — не единственный, и ей известны еще несколько подобных историй, пишет rus.delfi.ee.

Пару недель назад таллиннец Андрей положил в банкомат Swedbank, что в Lasnamäe Centrum, 500 евро, а засчитали лишь 400. Далее, как утверждается, прошло две недели, а деньги клиенту не вернули. ”Прислали официальный ответ, что лишних купюр после инвентуры в банкомате не было”, — посетовала читательница.

Также Анна пишет, что о подобной ситуации сообщали и другие клиенты банка, то есть якобы это не единичный случай. В качестве доказательства приведена переписка в одной из тематических групп в Facebook, где пользователи делились схожими историями и своими негативными эмоциями ввиду произошедшего.

Андрей послал письмо в банк, в котором описал случившееся и потребовал вернуть ему ”исчезнувшие” 100 евро. Банк ответил ему следующее:

”22.02.2019 при помощи Вашей банковской карточки в банкомате для внесения наличных было произведено несение наличных в размере 400 евро (восемь купюр по 50 евро). Проверка сделки производится на основании электронной распечатки банкомата. При проверке данной сделки выяснилось, что банкомат работал корректно, и в кассе банкомата излишка денег не зарегистрировано. Исходя из вышеприведенных обстоятельств у Банка, к сожалению, нет оснований вернуть Вам 100 евро”.

Клиента такой ответ не устроил, и он направил в банк письмо следующего содержания:

”Банкомат работал некорректно, т.к. в нем не было функции "Отменить сделку", была только кнопка "Перевести на счет". Ждал несколько минут пока автоматически банкомат вернёт купюры, но он автоматически перевел на счёт 400 вместо 500 евро. Я сразу обратился в контору банка. Работник сказал, что сразу вернуть деньги не могут. Но ведь правильно было закрыть его и проверить сразу, т.к. деньги, которые остаются лишними в банкомате, может получить следующий клиент (у меня такая ситуация уже была). Сразу можно было посмотреть камеры и сделки, совершенные банкоматом. Прошу предоставить мне данные главного работника в банке для связи с ним. Я написал жалобу в Департамент защиты прав потребителя по этому вопросу. Также связался со СМИ, чтобы люди знали о таких ситуациях”.

В свою очередь, порталу rus.delfi.ее, банк прислал следующий комментарий.

"В случае проблем при взносе наличных мы со своей стороны пытаемся как можно быстрее разобраться с этим случаем, дабы клиент мог перевести на свой счет введенную сумму. Для этого мы привлекаем две стороны, от Swedbank не зависящие. Первая — это фирма по обслуживанию, которая осуществляет технический осмотр банкомата: смотрит логи, показывающие, что делал клиент в банкомате, а также была ли машина до и после сделки в надлежащем техническом состоянии. Вторая — партнер, отвечающий за перевозку наличности, который вслепую проводит инвентуру имеющейся в банкомате наличности. При необходимости техники могут осмотреть и внутренности автомата, и видеозаписи. В подобных случаях мы всегда общаемся со всеми причастными к ситуации — и с обслуживающими автомат, и с перевозчиками наличности, - говорит специалист в сфере услуг АТМ Андрес Поджукс.

Мы советуем клиентам перед введением наличности в автомат пересчитывать ее. Это решает сразу несколько задач: во-первых, клиент убеждается в сумме, которую собирается ввести в автомат, а также в том, что банкноты не помятые и не рваные. Кроме того, если между деньгами оказался какой-либо посторонний объект, его можно убрать".

Соответствует ли действительности написанное автором письма? Можно ли тут говорить о технической ошибке? Возможна ли она? Ответы на данные вопросы остались без ответа.

В понедельник банк добавил, что ввиду Общего регламента по защите данных Swedbank не может комментировать конкретные случаи каждого клиента, а позволяется давать лишь общий комментарий. ”Еще раз заверяем, что в таких случаях всегда проверяем конкретный автомат при участии двух независимых сторон, по мере надобности просматриваются также и видеозаписи”, — подчеркнул банк.

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