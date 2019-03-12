Женщина поскользнулась на нечищенном тротуаре и выронила из рук той-терьера; собака погибла

Это произошло на улице Руденс в Риге. Женщина шла по обледенелому тротуару и несла на руках той-терьера. В какой-то момент она потеряла равновесие и выронила собаку, падение с высоты оказалось для маленького животного смертельным. Семья винит в случившемся кооперативное общество собственников квартир "Юбилейное", на которое уже и ранее поступали жалобы за нечищенные дороги, пишет delfi.lv.

Хаос во дворе улицы Руденс начался из-за сильного снегопада 16 января. В договоре с управляющим для очистки дорог и стоянок жителям была обещана тяжелая техника, однако, ее так и не было. Вскоре пошел дождь, а еще через день наступил мороз, превратив дороги и тротуары в каток.

"По двору было сложно передвигаться и ездить, но моя мама даже в таких условиях всегда выводила гулять своего любимца", - рассказывает сын женщины Анатолий. Так как у той-терьера не было передней лапы и он не мог сам идти по льду, женщина носила его на руках. "Из-за того, что дороги были скользкими, ей приходилось фактически скользить, не отрывая ног от дороги. Но в какой-то момент она потеряла равновесие и собака выпала из рук на лед. Падение с высоты для маленького животного оказалось смертельным. Попытки его оживить в ветеринарной клинике не увенчались успехом", - рассказывает Анатолий.

Мужчина в случившемся винит управляющего домом, который "из-за скупости и халатности" вовремя не почистил во дворе снег. О случившемся семья не заявляла в полицию. "Само собой разумеется, что мы никуда не обращались, заявления не писали. Прекрасно знаем, что в нашей стране это бесполезно. Будьте сами внимательны и осторожны, чтобы не оказаться в подобной ситуации".

Инспекция и ранее констатировала нарушения в этом дворе

В разговоре с порталом Delfi домуправляющий признался, что в середине января действительно не удалось почистить двор от снега. В качестве главной причины называется то, что в распоряжении предприятия нет собственной техники, а заказать ее из-за большого спроса было невозможно. "К сожалению, в один день потеплело, а потом ночью подморозило и образовался толстый слой льда, который было невозможно почистить, не испортив при этом асфальт", - отметили в кооперативе "Юбилейное".

Административная инспекция Рижской думы, призванная следить за тем, чтобы дороги и тротуары в столице были почищены, выслушав эту историю, 18 февраля отправила своих сотрудников на указанный адрес с проверкой. Выяснилось, что не почищены подъездные пути. Нарушения за этим домом числились и раньше, 7 февраля. Во дворе тротуар был почищен лишь частично, а также не были приведены в порядок насаждения. "В обоих случаях были составлены протоколы осмотра. Мы направили домуправляющему приглашение 4 марта явиться на оформление административного протокола", - сообщила заместитель руководителя Административной инспекции Елена Демьяненко.

Жители могут сами сообщать инспекции, полиции или домуправляющему о нарушениях. "В городе около 10 инспекторов, и, конечно, мы просто не можем проверить каждый двор, однако, как только получена жалоба, мы идем приходим с проверкой", - говорит Демьяненко. Например, о нечищенном дворе на улице Руденс, где погибла собака, жители ни разу не сообщили.

Возмещения убытков нужно добиваться в суде

Штраф за нечищенные тротуары и подъездные пути для юридического лица может составить до 1400 евро, а для физического - до 350 евро.

"Говоря о конкретном трагическом случае, где погибла собака - нужно было сразу сообщать в полицию. Она прибыла бы в течение 15 минут, сфотографировала бы место осмотра, взяла объяснения, составила протокол и передал дело исполнительной дирекции и мы бы решали вопрос о штрафе", - говорит руководитель Восточной исполнительной дирекции Риги Дмитрий Павлов, добавляя, что если по конкретному адресу констатируется повторное нарушение, которое к тому же привело к трагическим последствиям, например, человек упал и получил травму, то дирекция наказывает "очень сурово".

В свою очередь, в Рижской полиции самоуправления также сообщили, что о случившемся нужно было сообщать им - в этом случае было бы возбуждено административное дело, в рамках которого женщину признали бы пострадавшей. На то, есть ли у собаки чип или нет, стражи порядка внимание бы не обратили.

Запросить возмещение ущерба хозяева собаки могут в суде. Также судиться можно в тех случаях, если, например, человек поскользнулся и уронил планшет или телефон, или же получил травмы, упав на нечищенном тротуаре.

По словам присяжного адвоката Агриса Битанса, теоретически хозяйка собаки могла пробовать запросить компенсацию за погибшее животное. Правда, шансов на положительный исход больше, если нарушение зафиксировала полиция или же есть свидетели. "С точки зрения закона, собака является движимым имуществом и у него есть материальная ценность. Плюс если семья привязалась к собаке и она стала членом семьи, то у нее еще есть и эмоциональная ценность", - указывает адвокат.

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