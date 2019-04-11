Жители Пардаугавы боятся, что вместе с крысами отравят колонию уличных котов

Увидев сообщение о том, что в их доме на улице Марупес в Пардаугаве ожидается дератизация, некоторых жителей охватил ужас - а не потравят ли вместе с крысами и колонию уличных котов, которых здесь так любят. Муниципальное предприятие успокаивает: яд привлекает только грызунов и коты не отравятся, если только коробочки специально не разорвут и не разбросают содержимое, пишет delfi.lv.

"В окрестностях нашего дома нет ни крыс, ни мышей. И как они могут появиться, если здесь обитает колония котов, которых подкармливают местные жители", - рассказывает жительница улицы Марупес, пожелавшая остаться неизвестной. По ее словам, коты накормлены, стерилизованы и часто находятся в подвале дома. "В результате дератизации погибнут скорее всего коты. А может у этого мероприятия какая-то скрытая цель?" - подозревает читательница.

Домуправляющий, представитель предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Армандс Ренцис указывает - крысы в этом доме большая проблема. В его распоряжении есть видео, на котором видно, как они бегают по улице. Ренцис допускает, что грызуны расплодились именно из-за кошачьей колонии - они были замечены именно в местах кормежки котов. "Понимаю тетушек, которые волнуются за котиков. Но есть хозяева остальных 36 квартир, которые жалуются на загаженные подъезды", - говорит он.

Домуправляющий говорит, что выслушав жалобы жильцов, было решено 4 апреля дератизацию не проводить. Однако, представитель RNP Лаура Валюма, а также предприятие, чей яд используется, категорически это отрицают, указывая, что дератизация прошла по плану, то есть 4 апреля. К тому же в распоряжении RNP нет протоколов, в которых жильцы отказывались бы от этой услуги или же предлагали провести ее своими силами.

"Профилактическая дератизация проводится раз в три месяца, чтобы не допустить инвазии крыс", - поясняет представитель RNP, добавляя, что обычно перед проведением работ, жильцов предупреждают. Кроме того, это обязанность самих жильцов - следить за детьми и домашними животными, чтобы не было контакта с химикатами. До сих пор RNP не получал жалоб на то, что в ходе дератизации отравился какой-либо домашний питомец. Яд, который используется сертифицирован в Европейском союзе.

Руководитель "Dzīvnieku SOS" Гита Грантиня призывает жителей, в домах которых проводится дератизация, отправиться в подвал и проверить, как положен яд - не разбросаны ли коробочки, не высыпалось ли их содержимое. "Прошлой зимой наши сотрудницы побывали в одном из домов в Кенгарагсе и засняли коробочки, которые были разбросаны по земле, насобирали целый мешок". По словам специалиста, поймать отравившихся котов практически невозможно. "Они убегают и умирают. Если человек видит, что коту плохо, то второй раз он его уже не увидит. Это большая проблема, но домуправляющим компаниям все равно", - говорит представитель "Dzīvnieku SOS", добавляя, что коты могут отправиться крысиным ядом, если из порванных коробочек яд высыпался на землю и его на обуви разнесли люди.