Trešdien agri no rīta Talsu novada pansionātā "Lauciene" izcēlās ugunsgrēks. Lai arī to izdevies nodzēst, tomēr nelaimes gadījumā gājis bojā viens no pansionāta iemītniekiem. Patlaban atbildīgās institūcijas veic izmeklēšanu, bet, iespējams, ugunsgrēks izcēlies no smēķēšanas gultā. Līdzīga nelaime jūnija sākumā jau notika Ogres slimnīcā.

Vēl pulksten divos naktī Laucienes pansionāta darbinieki veica apgaitu. Iemītnieks, kurš pēc divām stundām gāja bojā, skatījies televizoru. Apgaita notiek reizi divās stundās. Kad darbinieki četros no rīta to gatavojās sākt, ieslēdzās ugunsdrošības signalizācija.