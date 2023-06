Vaboles vairojas uz nebēdu - mizgrauži pārņem Latviju

32 Latvijas novados jūnija beigās noslēgsies ārkārtējā situācija egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai. Tikmēr Valsts meža dienestā (VMD) uzskata, ka arī pēc tam ir jāturpina šī kaitēkļa ierobežojošie pasākumi, jo pašreizējie karstie un sausie laika apstākļi veicina vēl straujāku egļu astoņzobu mizgraužu savairošanos. Savukārt mežsaimniecības nozarē cīņa ar mizgraužiem veicina izmaksu kritumu meižstrādes darbiem, tāpat sarukusi arī zāģbaļķu cena.

Gaujas Nacionālā parka teritorijā netālu no Cēsīm jau pērn egļu astoņzobu mizgrauzis radīja ievērojamus postījumus vēsturiskās egļu audzēs. VMD vides aizsardzības eksperts un meža patologs Vasīlijs Kolačs rāda, ka arī šovasar kaitēkļi šeit turpina strauji izplatīties. "Šeit mēs varam redzēt, ka viņi ir iekšā, viņi darbojas, vairojas. Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu divas, trīs, piecas un pat desmit reizes vairāk vaboļu, nekā bija pagājušajā gadā."

Šādu situāciju fiksējis mežzinātnes institūts "Silava", ar feromona slazdiem ķerot kukaiņus un veicot to uzskaiti. Eksperts skaidro, ka pavasarī, izsludinot ārkārtējo situāciju, galvenais mērķis bija vērtīgās un perspektīvās egļu audzes pasargāt no mizgraužu uzbrukuma, to apkārtnē apturot saimniecisko darbību.