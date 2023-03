Video: Divos mēnešos novērsti jau vairāk nekā 700 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā

Nelegālo migrantu plūsma no Baltkrievijas Latvijas virzienā nerimstas. Šī gada pirmajos divos mēnešos novērsti jau 715 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Ņemot vērā joprojām pastāvošos riskus saistībā ar nelegālo migrāciju un Baltkrievijas varas režīma īstenotajiem hibrīduzbrukumiem, jau ziņots, ka uz Latvijas - Baltkrievijas robežas ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 10. maijam, ziņo "ReTV".

Pret to gan iebilst Eiropas Cilvēktiesību komisāre, norādot, ka tādējādi robežškērsotāji tiek pakļauti nopietnam veselības un dzīvības apdraudējumam. Komisāre arī paudusi bažas par ierosināto kriminālprocesu pret biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" biedriem, kuri janvārī devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai sniegtu palīdzību Sīrijas pilsoņiem.

"Baltkrievija uz Poliju, 100% garantija. Sīkākai informācijai, rakstiet man." (tulkots no angļu val.) Šis ir viens no ierakstiem Facebook grupā "Help in Belarus" jeb "Palīdzība Baltkrievijā".

