Rīgas drosmes un prieka vasarā Juglas apkārtni pieskandinās apkaimes svētki

Sestdien, 12. augustā, Juglas iedzīvotāji svinēs apkaimes svētkus, kad Juglā, Velnezera apkārtnē, norisināsies sportiskas aktivitātes, radošas darbnīcas, koncerti, izrādes, spēles un rotaļas – atrast sev interesējošu izklaidi varēs katrs svētku apmeklētājs.

Svētku mākslinieciskā ideja balstīta uz nemainīgi plūstošo dabas ritējumu un noskaņām, ko sniedz katra no debespusēm. Katrā svētku dienas ciklā tiks izcelts svarīgākais, ieklausoties dabā, mūzikā un vienam otrā. Svētki būs stāsts par Juglu austrumos, dienvidos, ziemeļos un dienvidos, tie būs enerģijas un degsmes pilni.

Foto: Publicitātes foto

Vokālais ansamblis "Dzeguzīte".

Pirmā daļa – ""Jūti Juglu" austrumos!" veltīta jaunākajiem svētku apmeklētājiem un viņu vecākiem. Plkst. 12.00 svētkus atklās pasākuma vadītājs KOZMENS, kam sekos bērnu vokālā ansambļa "Dzeguzīte" priekšnesums. Plkst. 13.00 bērnus priecēs lielo ziepju burbuļu atrakcija "Mārtiņa Burbuļi", bet plkst. 13.20 notiks muzikāla leļļu izrāde bērniem "Pasaku sargi". Laikā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 norisināsies radošās darbnīcas un meistarklases, kā arī Rīgas DJ skolas priekšnesumi. Mazie apmeklētāji mīļi gaidīti arī uz piepūšamajām atrakcijām, kas darbosies līdz plkst. 19.00.

Otrā daļa – ""Jūti Juglu" dienvidos!" godinās latvisko tradīciju dejās un dziesmās. Plkst. 14.10 uzstāsies Juglas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis "Zeltskariņi", bet plkst. 14.30 tautu deju kolektīvs "Danču klubs". Plkst. 15.00 svētkus pieskandinās folkloras kopa "Grodi". Latvju zīmju darbnīcas un meistarklases radošās apvienības "Sapnīca" vadībā norisināsies no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00.

Foto: Publicitātes foto

"Drum line" – Andžeja Grauda bungu skolas dalībnieki.

Trešās daļas – ""Jūti Juglu" ziemeļos!" vadmotīvs būs drosme un šī dienas daļa būs veltīta jauniešiem! Centīsimies iedvesmot, atbalstīt, motivēt un iedrošināt jauno paaudzi doties pretī saviem mērķiem un tos sasniegt! Plkst. 16.10 svētkus ierībinās Drum line – Andžeja Grauda bungu skolas dalībnieki ar muzikālu priekšnesumu, kam sekos Rīgas DJ skolas priekšnesumi plkst. 16.30. Ar koncertprogrammu plkst. 17.00 uzstāsies mūziķe Patrisha. Laikā no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 interesenti aicināti piedalīties SUP meistarklasē kopā ar "Advaita adventures". Azartiskākie svētku dalībnieki savus spēkus pārbaudīt aicināti individuālajās skriešanas sacensībās "Apskrien Velnezeru", kas norisināsies no plkst. 13.00 līdz plkst. 19.00.

Foto: Jānis Škapars

Very Cool People un Paula Saija.

Ceturtā daļa – ""Jūti Juglu" rietumos!" būs par prieku laisties neprātīgās dejās un svinēt dzīvi. Pasākuma vadītājs KOZMENS plkst. 19.00 paziņos sportisko aktivitāšu uzvarētājus, notiks apbalvošana. Vakara muzikālo programmu plkst. 19.10. atklās Very Cool People, Paula Saija un Evilēna Protektore. Plkst. 20.30 deju ritmiem ļauties aicinās Dj Andee, bet plkst. 21.00 uz skatuves kāps Ivo&Positivo.

Ieeja pasākumā un aktivitātes visas dienas garumā pieejamas bez maksas.

Ar visiem pašvaldības rīkotajiem Rīgas vasaras kultūras programmas pasākumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē vasara.riga.lv, kā arī sekot līdzi sociālo tīklu lapā "Rīgā notiek".