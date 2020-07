Dejas ar un bez zvaigznēm, Dienvidu tilts, Repšes pieteiktā cīņa pret korupciju un nesaskaņas ar koalīciju. Ar šiem atslēgas vārdiem atmiņā palicis Rīgas mērs Aivars Aksenoks no partijas “Jaunais Laiks”, kurš Rīgas domes vadībā stājās 2005.gada 29.martā, kad jau bija sākusi kristies šīs partijas vadītāja Eināra Repšes popularitāte. Mēra krēslā viņam izdevās noturēties 692 dienas.

Аivars Aksenoks Dzimis 1961. gadā Rīgā Jaunībā nodarbojies ar sporta dejām. 1984.gadā beidzis Rīgas Politehniskā institūta mehānikas fakultāti kā auto speciālists. No 1984. līdz 1989.gada strādājis par LPSR Iekšlietu ministrijas Valsts autoinspekcijas pārvaldes inspektoru. No 1989. līdz 1992.gada – Padomju zinātnes un kultūras nama saimniecības vadītājs Vjetnamā. No 1992. līdz 2002. gadam – Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Rīgas direkcijas vadītājs. No 2002. līdz 2004.gadam tieslietu ministrs Repšes valdībā. No 2005. līdz 2007. gadam bijis Rīgas mērs Kopš 2009.gada oktobra – Rīgas Motormuzeja direktors un kopš 2018.gada arī CSDD valdes loceklis. Līdz 1991.gadam bijis komunistiskās partijas biedrs, vēlāk Repšes partijas “Jaunais Laiks” biedrs, no kuras izstājās 2008.gada sākumā, kad iestājās partijā TB/LNNK.

Nu jau 11 gadus Aivars Aksenoks vada Rīgas Motormuzeju un ir CSDD valdes loceklis, kuras pārziņā ir šis muzejs. Kad tiekamies, bijušā dejotāja staltajā stājā Aksenoks pārvietojas starp divām iespaidīgām celtnēm un valsē starp retro automobiļiem – no spilgti sarkanās, daļēji no koka izgatavotā Rīgas fabrikas “Russo Balt” ugunsdzēsēju mašīnas (tādas ir tikai divas pasaulē!) pie melni pulētā “Fleetwood All-Weather Phaeton” kadiljaka (tādā esot vizinājies Kārlis Ulmanis). Interaktīvie ekrāni stāsta par “dzelzs rumaku” un to īpašnieku vēsturi. Turpat netālu vecāki un bērni noliekušies par niķelī mirdzošiem motoriem.