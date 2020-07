Andris Teikmanis

Andris Teikmanis ir dzimis 1959. gadā Rīgā.

No 1988. līdz 1990. gadam viņš strādāja par tiesu izmeklētāju Latvijas PSR prokuratūrā un par Kirova rajona tautas tiesas tiesnesi.

1990. gada 18. martā Teikmanis tika ievēlēts par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu, viņš balsoja par Neatkarības deklarāciju.

1994. gadā viņš kļuva par Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē.

No 1995. gada strādāja Ārlietu ministrijā, bija vēstnieks Vācijā un Krievijā.

No 2008. līdz 2013. gadam Teikmanis bija Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, no 2013. gada vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, kā arī Austrālijas Savienībā un Jaunzēlandē, bet no 2016. gada vēstnieks ASV.

Kopš 2019. gada 5. augusta Teikmanis vada Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita kanceleju.