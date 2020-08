Foto: DELFI

Justīne Jurcika žurnāliste







'Šķiet – man tas tīri labi padevās'. Intervija ar bijušo Rīgas mēru Andri Bērziņu Varētu teikt – tu neesi kārtīgs latvietis, ja nepazīsti vai neesi saticis vismaz vienu Andri Bērziņu. Vīru ar šādu vārdu un uzvārdu var atrast bankās, slimnīcās, universitātēs, uz teātra un arī uz politiskās skatuves. Jāpiebilst – šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl. Viens no šāda vārda ''īpašniekiem'' ir bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs Andris Bērziņš, kas savā laikā reitingos bieži vien pārspējis pat eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu.

30 gadu laikā Rīgai bijuši 10 mēri – daži amatā noturējušies gadiem un vairākus termiņus, citiem šis laiks mērāms vien mēnešos vai pat nedēļās. Šī ir “Delfi plus” interviju sērija ar visiem Rīgas mēriem, kas pārvaldījuši pilsētu kopš 1990. gada, bet nekandidē ārkārtas vēlēšanās 29. augustā.

Andris Bērziņš Dzimis 1951. gadā Rīgā. Augstāko izglītību ieguvis Latvijas Valsts Universitātes (tagad – Latvijas Universitāte) Vēstures un filozofijas fakultātē. Studiju beigās strādājis par vēstures skolotāju. No 1979. līdz 1989. gadam bijis Latvijas Komunistiskās partijas biedrs. 1993. gadā bijis viens no savienības ''Latvijas Ceļš'' dibinātājiem. No 1993. līdz 1994. gadam – darba valsts ministrs Valda Birkava valdībā. No 1994. līdz 1995. gadam – labklājības ministrs Māra Gaiļa valdībā. No 1995. līdz 1997. gadam – darba lietu valsts ministrs Andra Šķēles valdībā. No 1997. līdz 2000. gadam – Rīgas domes priekšsēdētājs. No 2000. līdz 2002. gadam – Latvijas Ministru prezidents. 2018. gada 3. maijā saņēma III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par "Par nopelniem Latvijas valsts neatkarības nostiprināšanā un ieguldījumu valsts attīstībā un sabiedriski politiskajā dzīvē". Šobrīd – nevalstiskās sabiedriskās organizācijas ''Latvijas Ceļu būvētājs'' valdes priekšsēdētājs. Bērziņš 1993. gadā bijis viens no savienības ''Latvijas Ceļš'' (LC) dibinātājiem – togad partija pārliecinoši uzvarēja 5. Saeimas vēlēšanās un ieguva 36 deputātu vietas. Tādējādi viņš nonāca darba valsts ministra amatā Valda Birkava valdībā, bet, tai sabrūkot, Māris Gailis Bērziņu izvēlējās kā savas valdības labklājības ministru. Arī 6. Saeimas vēlēšanās Bērziņu ievēlēja, un viņš atgriezās darba lietu valsts ministra amatā, bet kārtējās Andra Šķēles ministru amatu samazināšanas dēļ amatu zaudēja. Tūliņ pēc tam LC nolēma viņu virzīt uz 1997. gada pašvaldību vēlēšanām, kurās savienība ieguva 17 Rīgas domes deputātu vietas un Bērziņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāju. Savu termiņu Rīgas domē Bērziņš nepabeidza – viņam bija atlicis vēl gads, taču 2000. gadā pakļāvās partijas lēmumam viņu virzīt Ministru prezidenta amatam. Viņa valdība savu termiņu beidza 2002. gada 7. novembrī. Tāpat šajā laikā Bērziņš ieņēma LC priekšsēdētāja amatu, kuru pildīja līdz 2003. gadam.

8. Saeimas un 2005. gada Rīgas domes vēlēšanās partijai bija neveiksmīgas. 2007. gadā LC apvienojās ar Latvijas Pirmo Partiju (LPP), tādējādi iegūstot desmit vietas 9. Saeimā – tās bija savienības ''Latvijas Ceļš'' beigas. Uz 10. Saeimu Bērziņš kandidēja apvienības ''Par Labu Latviju'' sarakstā. 2011. gada Saeimas ārkārtas vēlēšanās startēja Šlesera Reformu partija LPP/LC, bet nesekmīgi. Tā paša gada 1. decembrī tika lemts par partijas likvidēšanu. Kopš tā brīža Bērziņš aktīvajā politikā vairs nav manīts.

Šobrīd Bērziņš ir organizācijas ''Latvijas Ceļu būvētājs'' valdes priekšsēdētājs – šis amats viņam ļauj būt pietiekami sabiedriski aktīvam, bet politikā, ja arī piedāvātu, viņš vairs neietu. Taču, ja kāds jaunais politiķis vēlētos Bērziņu pieaicināt kā padomnieku, viņš piedāvājumam labprāt piekristu. Par politisko filozofiju, 17 Andriem Bērziņiem vienuviet un Nilu, kas patika meitenēm, stāsta pats eksmērs.

Par Andra Bērziņa Rīgu

Juris Rozenvalds, politologs, Latvijas Universitātes Politiskās zinātnes nodaļas profesors Visspilgtāk laiku, kad Bērziņš bija pie Rīgas domes stūres, raksturo sociālekonomiskā situācija, kurā tolaik gāja kā pa viļņiem, stāsta politologs, Latvijas Universitātes Politiskās zinātnes nodaļas profesors Juris Rozenvlads. Tolaik valsts sāka nedaudz atgūties no lielā finansiālā krituma 90. gadu sākumā, bet nebija vēl ne tuvu līdz pilnīgai sakārtošanai. Tas bija galvenais jautājums, ko bija nepieciešams sakārtot. Tāpat tas bija arī brīdis, kad sāka domāt par to, kā Latvijas ekonomiku pārorientēt no Austrumiem uz Rietumiem, kas diezgan veiksmīgi tika veikts. Tiesa, Andris Bērziņš ekonomiskās sistēmas sakārtošanā nebija tieši atbildīgs, bet ‘’Rīgu nevar atraut no Latvijas, tā ir Latvijas virzošais spēks,’’ uzsver politologs.

Viļņošanās atspoguļojās arī politikā: 97. gada pašvaldības vēlēšanas līdz šim ir rekorda gadījums – uz domi pretendēja 19 partiju saraksti, bet tika ievēlēti 17. Tik sadrumstalota Rīgas dome nav bijusi nekad, un tas, neapšaubāmi, radīja problēmas. Kas arī interesanti – Bērziņa pārstāvētā savienība ‘’Latvijas Ceļš’’ šajās vēlēšanās neuzvarēja, bet gan ieņēma trešo vietu.

Runājot par korupcijas apkarošanu, kas, kā šķiet, Bērziņam bijusi ļoti svarīga, salīdzinot tā laika situāciju ar pēdējiem desmit gadiem, Rozenvalds secina – progress varētu būt straujāks, bet tas ir. Viņš norāda, ka joprojām Latvijas problēma ir nevis korupcija ikdienas līmenī – jāiet uz pašvaldību ar dāvanu –, bet korupcija elites līmenī – iepirkumi, partiju finansēšana u. tml. Savā ziņā laikā, kad Bērziņš bija pie stūres gan Rīgā, gan valdībā, tā bija lielāka problēma. 90. gados, it īpaši to sākumā, daudzi būtiskie lēmumi tika pieņemti, jo mums (Latvijai) kāds cits to ļoti silti ieteica darīt. Tolaik spiedienam no ārpuses diemžēl bija ļoti būtiska loma, atzīst politologs.

Neapšaubāmi, Bērziņš ir unikāls politiķis, jo Latvijas vēsturē ir vienīgais Rīgas domes mērs, kurš kļūst par premjeru. Rozenvalds skaidro, ka arī tas savā ziņā parāda Bērziņa kā valdības menedžera spējas un, visticamāk, kā premjers viņš palicis atmiņā visspilgtāk. ‘’Tā noteikti bija viņa karjeras virsotne. Ja veiktu sabiedrības aptaujas, noteikti Bērziņu atcerētos kā premjeru, protams, vispirms pārliecinoties, ka viņu nejauc ar eksprezidentu, aktieri vai kādu citu Andri Bērziņu,’’ teic politologs.

Tomēr nevar noliegt, ka Bērziņš ir viens no atbildīgajiem ‘’Latvijas Ceļa’’ miršanas procesā – tieši laikā, kad viņš bija savienības priekšsēdētājs, sākās partijas noriets. Politologs norāda, ka ir visai neparasti deviņu gadu laikā no populārākās partijas nokļūt to vidū, kuras Saeimā neiekļūst. Pēc tam gan sekoja mēģinājumi no jauna iegūt varu, LC tuvojoties ar Šlesera partiju, bet tās, kā saka Rozenvalds, vairāk vai mazāk bijušas tādas kā piespiedu laulības, kuru pamatā bija partijas finansēšana, un, kā jau minēts, vēlme palikt pie varas, kas dabiski veicina dažādas politiskās apvienības.

Pauls Raudseps, žurnālists, komentētājs Žurnālists un komentētājs Pauls Raudseps portālam ''Delfi'' norāda, ka Andris Bērziņš, lai arī piedzīvojis vairākus skandālus, bija piesardzīgs politiķis un apkārtējos cilvēkos radījis lāga veča iespaidu. ''Andris Bērziņš kā Rīgas domes priekšsēdētājs ir palicis atmiņā ar dažādām lietām. Viņš atjaunoja Akmens tiltu – toreiz tika uzņemta fotogrāfija, kurā Bērziņš uz tilta dejo ar Lindu Baltiņu, kas tolaik strādāja Rīgas domes administrācijā. Bija liels skandāls, ka Bērziņa laikā pašvaldības policijas vadītājs Mārtiņš Andersons par ‘’uzpūstu’’ cenu iepirka milzīga izmēra džipu ''Linkoln Navigator'', bet nebija saprotams, kāpēc policijas vadītājam tāds ir nepieciešams. Tāpat nebija skaidrs, kāpēc Bērziņš Rīgas pilsētas galvenajai Ziemassvētku eglei, kas bija šķība, nopirka ''kāju'' par trīs tūkstošiem latu.