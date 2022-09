"Kur īsti aug kājas teicienam: Kur divi latvieši, tur trīs partijas?"



Te varētu būt vairāki apsvērumi. Daudzo organizāciju problēma nav pēkšņa, tai ir dziļas saknes. Tā bija politiskā realitāte jau starpkaru periodā, tad partiju bija vēl vairāk nekā tagad. Šis stāsts vēlāk cilvēku prātos tika pastiprināts ar Ulmaņa autoritāro propagandu, lai attaisnotu 15. maija apvērsumu. 1913. gadā Latvija, kad vēl nav nodibināta, statistiķis Marģers Skujenieks rakstīja, ka "latvieši ir biedrību tauta". Latviešiem patīk organizēties, veidot biedrības, tas arī varētu būt tuvākais, kur nonākam pie šī "divi latvieši, trīs partijas stāsta".



No vienas puses tas pat ir labi, ka vairāk partiju, vēlētājam ir iespējas izvēlēties. Plašākas iespējas cilvēkiem izvēlēties, ko grib, ko negrib. Plašāks ideju klāsts tiek pārstāvēts parlamentā. Tas ir labi, šajā ziņā. Sliktā lieta atkal ir tā, ka ir grūti vēlētājam, kas neseko pārāk daudz līdzi, aptvert visu to "bagātību". Vēlētājs jūtas apmaldījies. Ja ir daudz partiju, tad slikti, ka daudz, ja maz – nav no kā izvēlēties, nav par ko balsot – atkal slikti. Jāņem vērā, ka cilvēkiem vienmēr būs lietas, kas kaitina. Labāk, ka ir vairāk no kā izvēlēties, galvenais, lai nav sadrumstalotība. Jo, var būt daudz partijas, bet, ja viņām ir daudz kopīgu uzskatu, tas tad nav tik traģiski. Partijas sadarbojas tajos jautājumos, kur uzskati sakrīt. Politika kļuva arī vizualizētāka.



Es nedomāju, ka karš Ukrainā būtiski palielinās līdzdalību šajās Saeimas vēlēšanās. Sajūtu asums mazinās, laiks iet uz priekšu. 2014. gadā, kad karš bija daudz tuvāk, apdraudējuma sajūta lielāka, visas tā kara bažas, tad jau tā līdzdalība nepieauga. Nav iemesla domāt ka būs citādāk. Pirmo Saeimu periodā cilvēkiem bija lielāka ietekmes sajūta, "es ar savu balsi kaut ko mainīšu" un tamlīdzīgi. Kad "Ulmaņlaikos" gāji vēlēt, tu redzēji savu balsojumu, tu redzēji savus pārstāvjus, šobrīd tas nav tik skaidri vairs, tā saikne nav saskatāma. Ne visi, kas nobalso, redz savus pārstāvjus. Otrs faktors ir "austrumslāvi" – viņu pārstāvji ir ievēlēti kupli, bet netiek iekšā valdībā, tas viņiem raisa skumjas sajūtas.



Politologs Jānis Ikstens