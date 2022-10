14. Saeima, iespējams, bez Reira, Pūces un Iesalnieka

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētie provizoriskie 14. Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina, ka no esošās koalīcijas partijām nākamajā parlamenta sasaukumā varētu nebūt iekļuvuši finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), kā arī deputāti Juris Pūce (AP) un Jānis Iesalnieks (NA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Reirs 14. Saeimas vēlēšanās bija pirmais numurs "Jaunās Vienotības" (JV) Zemgales sarakstā, tomēr CVK provizoriskie dati liecina, ka viņš nākamajā parlamenta sasaukumā nav ievēlēts. Reirs no JV Zemgales saraksta bijis ceturtais populārākais deputāta amata kandidāts.

Nākamajā Saeimā nav arī iekļuvuši divi Reira padomnieki - Karina Ploka, kura kandidēja no JV Rīgas saraksta, un Ints Dālderis, kurš kandidēja no JV Vidzemes saraksta.

Tāpat 14. Saeimā nav ievēlēts no JV Latgales saraksta kandidējušais Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs, kurš 13. Saeimā tika ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta.

14. Saeimā nav arī ievēlēts no JV Kurzemes saraksta kandidējušais mūziķis un uzņēmējs Guntars Račs.

No esošās koalīcijas partnera – Nacionālās apvienības (NA) – saraksta 14. Saeimā, ticamākais, nav iekļuvis no NA Rīgas saraksta kandidējušais Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons. Tāpat pirmais "aiz strīpas", lai iekļūtu 14. Saeimā, patlaban ir no NA Vidzemes saraksta kandidējušais deputāts Jānis Iesalnieks.

Tāpat, ticamākais, ka 14. Saeimā nav iekļuvusi no NA Latgales saraksta kandidējusī deputāte Janīna Kursīte-Pakule un no NA Zemgales saraksta kandidējušais, tagadējais premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks.

Patlaban nav zināms, vai partiju apvienība "Attīstībai/Par!" (AP) vispār tiks pārstāvēta 14. Saeimā, tomēr, ja politiskais spēks pārvarēs 5% barjeru, tad no CVK provizoriskajiem datiem izriet, ka nākamajā parlamentā nebūs ievēlēts no AP Rīgas saraksta kandidējušais tagadējais veselības ministrs Daniels Pavļuts, kā arī deputāti Inese Voika, Mārtiņš Šteins un Krista Baumane.

No AP Vidzemes saraksta, ticamākais, nav ievēlēti 13. Saeimas deputāti Andris Skride, Viesturs Liepkalns, Gatis Zamurs un Dace Rukšāne-Ščipčinska, kā arī šim politiskajam spēkam nesen pievienojusies Evija Papule.

Savukārt no AP Latgales saraksta nākamajā Saeimā nav ievēlēts deputāts Juris Pūce, kurš no šī saraksta kandidēja ar pirmo kārtas numuru. Provizoriskie dati liecina, ka Saeimā nav ievēlēts arī no AP Kurzemes saraksta kandidējušais iekšlietu ministrs Kristaps Eklons.

Savukārt no AP Zemgales saraksta 14. Saeimā, ticamākais, nav ievēlēti deputāti Ilmārs Dūrītis, Aigars Bikše un Vjačeslavs Dombrovskis.

No provizoriskajiem CVK datiem var secināt, ka 14. Saeimā nav ievēlēts tagadējais koalīcijas partneris – partija "Konservatīvie".

Līdz šim CVK saskaitījusi jau 98,86% balsu (1043 no 1055 iecirkņiem) un pārliecinošā vadībā atrodas "Jaunā Vienotība" (JV), kas līdz šim saņēmusi 18,95% vēlētāju atbalstu. Otrajā vietā atrodas Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), kam savu balsi atdevuši 12,51% vēlētāju, bet trešajā vietā ierindojas Apvienotais saraksts ar 10,88% vēlētāju atbalstu, liecina CVK publiskotā informācija.

Ceturtajā vietā atrodama Nacionālā apvienība, par kuru balsojuši 9,27%, piektā vietā ir "Stabilitātei!" ar 6,83% lielu atbalstu, septītajā vietā ir "Latvija pirmajā vietā", par kuru savu balsi atdevuši 6,24% vēlētāju.

Vēl 5% barjeru pārvarējuši un Saeimā iekļūst arī "Progresīvie" ar 6,16% lielu atbalstu un "Attīstībai/Par!" ar 5,0% lielu atbalstu. Dati rāda, ka parlamentā neiekļūst "Saskaņa", kurai līdz šim saskaitītas 4,81% vēlētāju atbalsts. Savukārt "Katram un Katrai" vēlēšanās saņēmusi 3,68% balsu.