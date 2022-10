Foto: Vēlētāju aktivitāte ir augusi, atzīst iecirkņu vadītāji

Šajās Saeimas vēlēšanās balsotāju aktivitāte ir augusi, portālam "Delfi" pauž aptaujāto vēlēšanu iecirkņu vadītāji.

Iecirkņu pārstāvji norādīja, ka rīta pusē vēlētāju bijis mazāk, taču pusdienlaikā, it īpaši ņemot vērā, ka ir brīvdiena, cilvēku skaits audzis.

Līdz šim vēlēšanu iecirkņos balsošana norit bez starpgadījumiem. Tomēr ir atsevišķi gadījumi, kad, piemēram, izteiktas kādas piezīmes vai nodota vēlēšanu aploksne ar visiem sarakstiem.

Pie atsevišķiem iecirkņiem ārpusē veidojās nelielas rindas, tomēr ir arī iecirkņu, kur rindas ir mazākas, piemēram, pie 75. un 76. iecirkņa, kas atrodas vienā ēkā, proti, Rīgas valsts 1. ģimnāzijā.

Kopumā visos iecirkņos vēlētāju vidū valdošā atmosfēra ir pacilāta, vēlētāji kopumā ir visai priecīgi, turklāt arī atsevišķi iecirkņu vadītāji atzīst, ka atnākušo iedzīvotāju vidū vēlēšanas tiek saredzētas teju kā mazi svētki.

Aktivitāte lielāka nekā pagājušajās vēlēšanās

Rīgas 85. vēlēšanu iecirkņa, kas izvietots centrā "Koka Rīga", vadītājs Arnolds Ābelīte portālam "Delfi" atzina, ka nebija gaidījis tik lielu vēlētāju aktivitāti. Viņš iepriekš bija prognozējis, ka "Koka Rīgā" varētu nobalsot ap 500 vēlētajiem visas dienas garumā, bet viņu skaits jau tagad ir ievērojami lielāks.

Ābelīte prognozēja, ka cilvēku plūsma varētu samazināties ap pulksten 16, bet atkal pieaugt neilgi pirms iecirkņa slēgšanas. Iecirknī līdz šim nekādu incidentu nav bijis.

Ap pulksten 14 pie iecirkņa ar ieslēgtam bākugunīm stāvēja Valsts policijas automašīna, bet Ābelītem policijas pārstāvji atklājuši, ka viņu ierašanās nav bijusi saistīta ar vēlēšanām un ar to saistītu norisi.

Savukārt Rīgas 83. iecirkņa vadītāja Inese Šnore portālam "Delfi" norāda, ka liela iedzīvotāju plūsma ir gandrīz visu dienu un iecirkņa darbiniekiem nav īsti bijusi iespēja pat kārtīgi paēst. Iedzīvotāji esot zinoši par vēlēšanu procesu, sarakstos nav meklējuši cilvēkus, kas nekandidē.

Rīgas 82. vēlēšanu iecirkņa vadītājs Igors Ņesterenkovs norādīja, ka dienas pirmajās stundās vēlēšanu aktivitāte bija salīdzinoši maza, taču jau ap pulksten 14 tā bija sasniegusi vairākus simtus vēlētgribētāju.

Arī Pļaviņās 272. vēlēšanu iecirkņa vadītāja pauda pozitīvu pārsteigumu par vēlētāju aktivitāti un norādīja, ka tādu līdz šim nav novērojusi.

Vēlētāji ir izglītoti par vēlēšanu norisi, taču vairāk jautājumu esot bijuši tiem balsotājiem, kas vēlējuši iepriekšējās dienās un savu balsi nodevuši glabāšanā.

"Ir tāda sajūta, ka cilvēki nāk ar tādu kā pilsoņa apziņu, ka ir jābalso. Es teiktu, viņi ir ieradušies teju kā svētku dienā. Svinīgi, ar ģimenēm, arī ar mājas mīluļiem," stāstīja 143. vēlēšanu iecirkņa vadītājs Normunds Balmanis, piebilstot, ka cilvēki uztver vēlēšanas kā būtisku notikumu.

Ap pusdienlaiku šajā iecirknī pēc klusāka rīta parādījusies rosība. Rindas sākušas veidoties ap pulksten 11 līdz 12. "Brīžam rinda bija nedaudz ārpus iecirkņa telpām, bet pārsvarā tā ir iecirkņa robežās," atzīmēja iecirkņa vadītājs, piebilstot, ka cilvēki brīvdienās mēdz izgulēties, atpūsties un pēc tam, dodoties ikdienišķajās gaitās, pa ceļam ienākot izdarīt savu izvēli vēlēšanās.

Ierodas ar nederīgiem dokumentiem

Lai arī sestdien vairums ir izteikti pacilātā noskaņojumā, tostarp arī tie, kuri vēlēt ieradās jau pulksten 7, iecirknī bija gadījums, kad kāda persona bijusi neapmierināta ar vēlēšanu kabīnēm, proti, ar to, ka tajās nav aizkaru. "Protams, iespēju robežās šāda veida piezīmes ņemam vērā un cenšamies novērst, bet ir arī tehniskas lietas, kas ir tādas, kā ir," skaidroja iecirkņa Balmanis.

Bijis arī gadījums, kad ieradās kāda persona, kam pases derīguma termiņš bija beidzies 2019. gadā, kas nav atļauts. Proti, Ministru kabineta noteikumi paredz, ka šādā situācijā balsot var ar dokumentu, kam termiņš beidzies pēc 2020. gada 1. marta.

Līdzīgs gadījums konstatēts arī Rīgas 82. vēlēšanu iecirknī, kur ar nederīgiem dokumentiem mēģinājušas nobalsot vairākas personas.

Salīdzinot situāciju ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, Balmanis norādīja, ka ir līdzības, piemēram, cilvēku noskaņojums, kas arī iepriekš bija svinīgs, taču vienlaikus pagājušajās vēlēšanās, pēc iecirkņa vadītāja novērojumiem, rindas bijušas lielākas un arī vēlētāju bijis vairāk.

Līdz sestdienai vēlētājiem bija iespēja nodot savu balsi glabāšanā. Viens no aptaujātajiem iecirkņiem – 75. – nodrošināja šādu iespēju. Tā vadītāja Daina Gulbiņa portālam "Delfi" sacīja, ka pagājušajās Saeimas vēlēšanās šo iespēju izmantojuši vairāk vēlētāju. Proti, 1776 iepretim 1692, kas balsi nodevuši glabāšanā šajās vēlēšanās.

Tomēr šajā iecirknī bija gadījums, kad kāda persona "ļoti demonstratīvi ielika visas zīmes mazajā aploksnē. Viņš nepaskaidroja, kāpēc tā dara". Tas, iespējams, bijis veids, kā atdot tukšu aploksni, proti, balss aizvien tiek reģistrēta, tā netiek nodota nevienam sarakstam, bet faktiski ceļ 5% pārsniegšanai nepieciešamo balsu apmēru, skaidroja iecirkņa vadītāja.

Turpretim 143. vēlēšanu iecirknis, kas atrodas Rīgas Kongresu namā, nebija viens no tiem, kas nodrošināja balss nodošanu glabāšanā, taču tik un tā saskārās ar to, ka pie iecirkņa ik pa brīdim ieradās cilvēki, kuri vēlējās to izdarīt.

Cilvēki bijuši visai nepatīkami pārsteigti, jo balsi glabāšanā varēja nodot tikai konkrētos iecirkņos, atzina Balmanis. Šie iecirkņi tika atzīmēti CVK mājaslapā kopā ar pārējiem iecirkņiem, un, ka pieļauj iecirkņa vadītājs, iespējams, ka šī atzīme dažiem bija mazāk pamanāma.

"Jau pirmajā pus stundā, pirmdienā, bija ieradušies neapmierināti cilvēki. Tā varbūt ir no CVK puses tāda tehniska nianse, ka varbūt vajadzēja pamanāmāk vai ar atsevišķu balsošanas iecirkņu sarakstu to norādīt. Kopumā cilvēki nereti nepievērš uzmanību tam, kas ir sīkā drukā," stāstīja iecirkņa vadītājs.

Iecirkņos rosība sākusies pusdienlaikā

Kongresu nama iecirknī līdz pusdienlaikam bija nobalsojuši vismaz 409 cilvēki. Citviet balsu apmērs ir līdzīgs, piemēram, 75. iecirknī nobalsojuši vismaz 509.

Arī šajā iecirknī, kas atrodas Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, rosība sākusies tieši ap pusdienlaiku, stāsta 75. iecirkņa vadītāja Gulbiņa. Līdz pulksten 8, piemēram, balsis bija atdevuši kopumā 30 cilvēki. Līdzīgi kā citviet, arī šeit līdz šim nav bijuši nekādi starpgadījumi, turklāt arī balsu nodošana glabāšana noritējusi mierīgi.

"Uz to lielo ciparu, kas bija iepriekšējā balsošanā, tad vispār ir apbrīnojami – cilvēki nāca lietišķi un atdeva balsi," stāstīja Gulbiņa, norādot, ka vēlētāji kopumā ir apzinīgi.

Arī 76. iecirknī, kas arī atrodas Rīgas valsts 1. ģimnāzijas ēkā, pauž, ka rosība sākusies ap pusdienlaiku, taču rindas neesot konstantas. Iecirkņa vadītāja Līga Brīnuma novērojusi, ka dienas otrajā pusē balsot ierodas vairāk jauniešu.

Kā ziņots, sestdien, 1. oktobrī, pulksten 7 durvis ver 949 iecirkņi visā Latvijā, lai 14. Saeimas vēlēšanās uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 tautas priekšstāvjus. Portāls "Delfi" visas dienas garumā piedāvā sekot līdzi vēlēšanām teksta tiešraidē.