Sākas iepriekšējā balsošana 14. Saeimas vēlēšanās

Pirmdien 66 vēlēšanu iecirkņos sāksies iepriekšējā balsošana 14. Saeimas vēlēšanās un būs iespējams nodot balsi glabāšanā vēl pirms oficiālās balsošanas dienas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdien nobalsot varēs laikā no pulksten 17 līdz 20. Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29. septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no pulksten 9 līdz 12, piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10 līdz 16, savukārt sestdien notiks pašas Saeimas vēlēšanas.

14. Saeimas vēlēšanām reģistrēti 19 kandidātu saraksti, kuros uz 100 deputātu vietām parlamentā kopumā pretendē 1829 deputātu kandidāti.

No kandidātiem 1164 jeb 63,6% ir vīrieši un 665 jeb 36,4% sievietes. No pretendentiem 1365 jeb 74,6% augstākā izglītība, 431 jeb 23,6% vidējā izglītība un 33 jeb 1,8% pamatizglītība.

Atbilstoši izlozē iegūtajām vietām vēlētājiem izsniedzamo biļetenu komplektā uz 14. Saeimu ar pirmo numuru startē "Jaunā vienotība", ar otro numuru "Latvijas krievu savienība", ar trešo – Zaļo un zemnieku savienība, ar ceturto numuru – "Tautas kalpi Latvijai", ar piekto numuru – "Suverēnā vara", ar sesto – "Kristīgi progresīvā partija", bet ar septīto numuru – "Saskaņa".

"Stabilitātei!" vēlēšanās ir astotais numurs, "Tautas varas spēkam" – devītais, bet "Vienoti Latvijai" – desmitais numurs. Ar 11. numuru kandidēs Nacionālā apvienība, 12.kārtas numurs tika partijai "Latvija pirmajā vietā", bet 13. numurs – "Konservatīvajiem".

Ar 14. numuru vēlēšanās startē partija "Katram un katrai", ar 15. numuru – "Progresīvie", bet ar 16. numuru – "Attīstībai/Par!". 17. numurs vēlēšanās būs "Apvienībai Latvijai", 18. numurs – "Apvienotajam sarakstam – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija", bet pēdējais, 19. numurs, ir partijai "Republika".

Vēlētāji, kuri svarīgu iemeslu dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu dienā, šonedēļ atsevišķās dienās varēs izmantot iespēju iepriekš nodot balsi glabāšanā visai ierobežotā skaitā – 66 – vēlēšanu iecirkņos Latvijā. Katrā pašvaldībā ir vismaz viens šāds iecirknis. Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikties balsot savā atrašanās vietā.

Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte), tajā skaitā, kam derīguma termiņš beidzies kopš 2020. gada 1. marta. 14.Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs, līdz ar to spiedogs pasē vai vēlētāja apliecībā vairs netiks likts.

Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks tiešsaistes reģistrā pārliecināsies par vēlētāja tiesībām balsot un atzīmēs, ka vēlētājs nobalsojis. Par vēlēšanu materiālu saņemšanu būs jāparakstās papīra balsotāju sarakstā. Gadījumā, ja kādā vēlēšanu iecirknī tiešsaistes reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nedarbosies, vēlētāji varēs nobalsot, izmantojot reģistrācijas aploksnes.