Cilvēks kļūst arvien prasīgāks. Kāda ir Rīgas sajūta?

Pārmaiņas pilsētas sejā veido sabiedrība, tās pieprasījums pēc sakārtotas vides, cilvēkam draudzīgiem risinājumiem. Tādēļ sabiedrības vērtīborientācija, attieksmes maiņa pret gājējiem un sabiedrisko transportu, velosipēdistu un automobiļu vadītāju vajadzības un attiecības pilsētvidē var ietekmēt tās attīstības virzienu.



"Mūsu kā pilsētas iedzīvotāju prasības pret telpu nepārtraukti aug. Mēs dažkārt nenovērtējam, ka cilvēku pacietības mērs ir nulle, viņi vēlas visu tagad un uzreiz un lai rītdiena ir labāka par šodienu, un pandēmija šo sajūtu un prasības pret pilsētvidi tikai pastiprina," novērojis Celmiņš. Lai gan cilvēki izvēlas pārcelties prom no pilsētas uz Pierīgas pašvaldībām, kas jau tagad nodrošina ģimenēm ērtāku dzīvesvidi, vai pārceļas uz dzīvi reģionos, pilsētplānotājs spriež, ka tā ir īslaicīga – četru līdz piecu gadu – tendence: "Nav vairs viduslaiki, un masveida migrācija prom no pilsētām nenotiks. Nebūs tā, ka dzīvosim pa visu Latviju un strādāsim attālināti."



Pasaules pieredze liecina, ka pilsētas, lai mazinātu cilvēku aizplūšanu, sper radikālus soļus – ceļi tiek pārvērsti par gājēju, velosipēdistu vai apvienotajām gājēju/velosipēdistu un auto ielām, autostāvvietas pārtop parkos un skvēros, radot jaunas zaļās oāzes vai reanimējot to, kas ir bijis. Tāpat tiek attīstīti, sakopti un pilnveidoti parki pilsētu apkaimēs. "Ir pilnīgi skaidrs, ka arī Rīga ies šo ceļu, ja nevēlēsies zaudēt vēl vairāk iedzīvotāju. Cilvēku prasības elpo pakausī pilsētai gan individuālā, gan uzņēmēju līmenī, un pilsētai ir jāreaģē," norāda Celmiņš, uzsverot, ka arī attīstītāji gaida no pilsētas skaidru vīziju, kuras pilsētas daļas attīstīsies vispirms un kādu infrastruktūru piedāvās no savas puses.



Vai Rīga var kļūt par iekārojamu dzīves telpu ārzemniekiem? Tas, kā vērtē pilsētplānotājs, notiek jau tagad – Rīgu izvēlas tūkstošiem ārvalstu studentu, tāpat interesants virziens ir dažādu Krievijas speciālistu izvēle te dzīvot. "Protams, mēs nevarēsim konkurēt ar Portugāli vai Spāniju, kur cilvēki brauc pēc saules, bet mēs varam konkurēt ar to, ka esam kompakta pilsēta. Ja uzlabosies gājēju infrastruktūra, ja cilvēks jutīsies droši un ērti un novērtēs Rīgas daudzveidīgo kultūru. Ja mēs šo ceļu turpināsim, mēs varam kļūt par zaļu un staigājamu pilsētu – mūsu arhitektūra, parki un Daugava noteikti ir konkurētspējīgs piedāvājums, bet vēl daudzām lietām ir jāmainās."