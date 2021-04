"Izskatās, ka pārējā pasaule lēnām mostas un sāk saprast dāņu paaudzēs izloloto viedumu – ka relaksēts, omulīgi pavadīts laiks ar draugiem un ģimeni – bieži vien ar kafiju, kūku vai alu – var būt svētīgs dvēselei," saka Helēna Rasela, grāmatas "The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World's Happiest Country" ("Gads, dzīvojot dāniski: Pasaules laimīgākās valsts noslēpumi") autore. "Man "hygge" nozīmē būt laipnai pašai pret sevi – ļauties mirklim, jauki pavadīt laiku, nenosodīt sevi un neliegt sevi palutināt."