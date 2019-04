Savulaik ierakstu kompānijām nācās cīnīties ar vinila ierakstu, bet pēcāk kasešu un kompaktdisku nelegālo pavairošanu. Kā sarunā ar portālu “Delfi” stāsta viens no ierakstu kompānijas “Mikrofona ieraksti” dibinātājiem Guntars Račs, 1992. gadā – gadu pirms Autortiesību likuma pieņemšanas Latvijā – tirgū jauno ierakstu nelegāli pavairotās versijas bija pieejamas jau pāris dienas pēc to iznākšanas. “Mēs jau 1992. gadā sākām slēgt autortiesību līgumus, neskatoties uz to, ka nebija likuma. Redzējām, ka kasetes, ko izdevām, sākot ar 1992. gadu, vienkārši divu dienu laikā jau ir pavairotas un tiek pārdotas tirgū. Mēs tikmēr nesām uz komisijas veikaliem, man zvanīja, kad bija beigušās, tad es braucu papildināt. Maksājām kaut ko gan izpildītājiem, gan autoriem,” atminas Račs.