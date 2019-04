Centrāleiropā un Austrumeiropā mediju vide ir politiķu un oligarhu nomocīta, bet, neskatoties uz to, daudzviet, tostarp Latvijā, žurnālisti, kā arī mediju nozare kopumā spējusi rast pretspēku, atrodot tādus biznesa modeļus, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu žurnālistiku.

Lai gan pēc ANO klasifikācijas Latvija pieder Ziemeļvalstīm, kad runa ir par mediju vidi, tās tirgus tendencēm, raksturojumu un vēsturisko mantojumu, godīgāk to iekļaut Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona kontekstā. Tajā, kā portālam “Delfi” pauž Centrāleiropas Universitātē bāzētā Mediju, datu un sabiedrības centra direktors Mariuss Dragomirs, Latvija neizskatās nemaz tik slikti.

Mariuss Dragomirs

“Pēdējās desmitgades laikā mediju brīvība reģionā ir ievērojami pasliktinājusies. Gandrīz bez izņēmumiem neatkarīgā žurnālistika atradusies zem pastāvīga sitiena gan no politisko spēku, īpaši labējā spārna, gan no naudīgo uzņēmumu puses. Galvenokārt tādu uzņēmēju, kas šādā vai tādā veidā saistīti ar politiskajām partijām vai valdību,” apstākļus raksturo pētnieks.







Viņš skaidro, ka pēc ekonomikas krīzes, kas sakropļoja daudzus medijus, tie kļuvuši par vieglu mērķi oligarhiem. “Kopēja tendence, ko esam novērojuši, ir ārvalstu mediju kompāniju aiziešana no reģiona. Kopš 2007. gada, pēc mūsu monitoringa datiem, 11 no 18 prominentām ārvalstu mediju kompānijām, kas šeit atradās, sapakoja mantas un no tirgus pazuda.