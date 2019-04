Nepilnu mēnesi pēc vēlēšanu balsu saskaitīšanas viens no ietekmīgākajiem laikrakstiem ne tikai ASV, bet arī citviet pasaulē – "The New York Times" – paziņoja par abonentu būtisku pieaugumu. Drukāto, bet jo īpaši digitālo pasūtījumu skaits 2016. gada novembrī pieauga desmitkārt, salīdzinot ar to pašu laika periodu pirms gada, ziņoja medija vadītājs Marks Tomsons.