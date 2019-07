Aptauja: trešdaļa jauniešu Latvijā apvieno mācības ar darbu 

Gada laikā no 34% līdz 47% pieaudzis to jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņu zināšanām un prasmēm atbilstošs atalgojums būtu no 800 līdz 1200 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, savukārt 25% jauniešu uzskata, ka darba devējiem būtu jāmaksā viņiem vairāk nekā 1200 eiro mēnesī (2018. gadā – 20%). Kopumā 72% jauniešu Latvijā vēlētos saņemt vairāk nekā 800 eiro lielu atalgojumu pēc nodokļu nomaksas (2018. gadā – 54%).