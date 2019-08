#SEBYouthLAB Baltijas Demo diena pārsteidz ar inovatīvām idejām

Ar Baltijas Demo dienu noslēdzās SEB Youth LAB vasaras prakses inovāciju laboratorija, kurā jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezentēja sešu nedēļu garumā veidotos risinājumus dažādiem izaicinājumiem, ar ko banka saskaras ikdienā. Finālā iekļuva deviņas komandas, kas pārsteidza ar drosmīgiem risinājumiem un inovatīvām idejām, kā jaunieši banku un tās sniegtos pakalpojumus labprāt redzētu jau tuvākajā nākotnē.



Šogad žūrijai tik tiešām bija grūti izvēlēties labākos no labākajiem, jo ikviena komanda visu šo laiku strādāja ļoti aizrautīgi, iedziļinoties konkrētajā tematā, lai radītu vislabākās idejas. Jauniešu izstrādātie risinājumi bija gan par iekšējiem, gan ārējiem bankas procesiem, sākot no jauno darbinieku apmācībām, līdz norēķinu kartes veidola pārvēršanai un citiem vēl nebijušiem bankas pakalpojumiem. Visas idejas bija gana interesantas un radošas gan to funkcionalitātē, gan prezentācijās. SEB inovāciju vadītājs Kārlis Karolis

Kopumā Baltijas Demo dienā piedalījās deviņas komandas, no kurām par trīs labākajām žūrija atzina: popOFF (Latvija) – piedāvāja inovatīvu veidu, kā SEB mobilo lietotni padarīt jauniešiem vēl pievilcīgāku, sadarbojoties ar ēdināšanas uzņēmumiem un atpūtas vietām;

– piedāvāja inovatīvu veidu, kā SEB mobilo lietotni padarīt jauniešiem vēl pievilcīgāku, sadarbojoties ar ēdināšanas uzņēmumiem un atpūtas vietām; SEB BOT (Igaunija) – izstrādāja ideju par iekšēju risinājumu, kas palīdzētu jaunajiem darbiniekiem uzzināt visu nepieciešamo informāciju un vieglāk uzsākt darba gaitas;

– izstrādāja ideju par iekšēju risinājumu, kas palīdzētu jaunajiem darbiniekiem uzzināt visu nepieciešamo informāciju un vieglāk uzsākt darba gaitas; GreenLAB (Igaunija) – izstrādāja ideju par to, kādai būtu jābūt nākotnes norēķinu kartei un tās funkcijām.

Ko par šo inovāciju piedzīvojumu saka paši jaunieši?

Marta Elza Rubene, Youth LAB dalībniece, šovasar darbojas SEB bankas Biznesa attīstības pārvaldē: “Baltijas Demo dienu pavadījām pozitīvā gaisotnē – dzirdējām citu kolēģu prezentācijas un svinējām šī izaicinājuma noslēgumu. Šī bija veiksmīga pieredze un visnotaļ izaicinošs uzdevums. Pati prezentēju savas komandas “First Page” radīto ideju par bankas komplektiem privātpersonām. Visgrūtākais bija visu padarīto darbu parādīt un izstāstīt diezgan īsā laikā – 3 minūtēs, jo darīts ir daudz vairāk, nekā var izstāstīt. Protams, neliels uztraukums pirms prezentēšanas bija jūtams, jo zināju, ka manī klausīsies svarīgi bankas cilvēki, bet tajā pašā laikā tas deva lielu gandarījuma sajūtu par komandas darbu un savām spējām to pasniegt plašākai auditorijai. Ļoti labs padarītais darbs un prezentācijas bija arī kolēģiem – inovatīvi, zaļi domājoši un mūsdienīgi risinājumi. Kopā ar komandu jau spriedām, ka bankai, attīstot šīs idejas, iespējams, pieaugtu arī popularitāte tirgū.”

Lauris Zalva, Youth Lab dalībnieks, šovasar strādā SEB bankas Korporatīvās komunikācijas pārvaldē: “Tiekoties ar jauniešiem no Lietuvas un Igaunijas Youth LAB programmām, varēja just atšķirību starp trīs idejiski līdzīgām, bet izpildījumā atšķirīgām prakses programmām un uzdevumiem. Bija redzama arī atšķirīga pieeja inovāciju izstrādei, kas palīdzēja gūt jaunas atziņas un idejas arī savu darbu pilnveidošanai. Lai arī mūsu komandas ideju laika trūkuma dēļ nepaguvām izstrādāt tā, kā būtu gribējies, esam gandarīti par paveikto, par gūtajām zināšanām un pieredzi, un pavisam noteikti esam sajūsmā par šo prakses daļu – kā uz šķietami ikdienišķu pakalpojumu paskatīties no citas puses un rast jaunu pievienoto vērtību.”