Kādas iemaņas nepieciešamas jauniešiem darba tirgū

Izcili, ja jaunietis iegūst izglītību vairākās jomās, kuras, veidojot karjeru, ir iespējams apvienot. Gatis Krūmiņš

“Lai paraudzītos uz sevi no malas un spētu ģenerēt svaigākas idejas, ir svarīgi piesaistīt darbiniekus no citām jomām, ” teic SEB bankas inovāciju vadītājs Kārlis Karolis. “Arī mēs bankā dažādu projektu ietvaros veidojam komandas gan no dažādu struktūrvienību darbiniekiem, gan no citu uzņēmumu pārstāvjiem, gan arī no klientiem, jo katram cilvēkam ir sava unikāla pieredzi, kas, viņam pašam to varbūt pat neapzinoties, palīdz atrisināt kādu jautājumu. Piemēram, bankas filiālēs viesmīlības procesu uzlabošanai var noderēt cilvēks, kas iepriekš ir strādājis klientu apkalpošanā viesnīcā.”

G. Krūmiņš uzskata, ka mūsdienās nav nekādu problēmu arī mainīt karjeru, ja jūtat, ka līdzšinējā nodarbošanās vairs nesniedz gandarījumu. “Ja vēlaties strādāt citā jomā, nevajag baidīties, pat ja izmaiņas ir radikālas,” viņš iedrošina.