SEB Youth LAB jauniešu pieredze: vai viegli kļūt par veiksmīgu uzņēmēju?

Ne visi startup ir veiksmes stāsti

Nedrīkst aizmirst, ka gan jaunam, gan pieredzējušam uzņēmējam var nepaveikties un ilgi plānotā tirgus iekarošana paliek neīstenota. Ar to jāsamierinās. Taču jāspēj atšķirt samierināšanos no priekšlaicīgas padošanās. Uz jautājumu – vai nebaidies veidot savu uzņēmumu? – Lauris pārliecinoši atbild: ”Jaunietim, to darot, ceļā stājas šķērslis – pieredzes trūkums –, jo, piemēram, viss laiks, kas tiek pavadīts darba vidē, jau dod kādu izpratni par to, kā efektīvi strukturēt un labi pārvaldīt savu organizāciju. Paredzot, ka pirmās pāris reizes vēl nāksies izgāzties un aprauties, vēlos spert pirmos soļus tik laicīgi, cik vien iespējams. Dažreiz sev jautāju, kāpēc vēl to neesmu izdarījis.”

Gan pašu jauniešu iegūtā pieredze, gan "Youth LAB" praksē apgūtās zināšanas liecina, ka jauniešus no reālas uzņēmējdarbības uzsākšanas galvenokārt attur neziņa un neticība savām spējām. Bet mēs, "Youth LAB" jaunieši, esam pārliecināti, ka no neziņas nav jābaidās, tieši otrādi – ja par ideju “deg” acis, ir jāiet un jādara. Un tad panākumi neizpaliks.