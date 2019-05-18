ФОТО: Во время Ночи музеев самая длинная очередь была в Банк Латвии

18 мая по всей Латвии прошла ежегодная Ночь музеев. В этот день музеи и другие объекты, которые участвуют в мероприятии, посетители могли посетить бесплатно. В центре Риги в некоторые объекты выстроились очереди.

В Латвии темой этого года Ночи музеев является "Talavas tаuretajs" ("Талавский трубач", по одноименному стихотворению Р. Блауманиса). Лейтмотив мероприятия - героическая борьба за независимость Латвии.

В этом году в Ночи музеев принимают участие 190 латвийских объектов и организаций, что является рекордным показателем (в Риге - 69 мест). По традиции в Ночь музеев для посетителей были открыты и учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии.

Традиционно, наибольший интерес у публики вызывают те места, куда в обычные дни посетителям вход закрыт - Рижский замок, Сейм, министерство иностранных дел и т.д.

Особенно длинная очередь образовалась в Банк Латвии, где посетители могли осмотреть научный центр "Мир денег". Представители банка сообщили в Twitter, что в очереди надо было отстоять примерно полтора часа, а то и дольше.

Būtiska informācija #muzejunakts2019 apmeklētājiem! Rindā uz iekļūšanu "Naudas pasaulē" jāgaida vismaz pusotra stunda - interesentu skaits aug, bet zināšanu centrā ir daudz interesantu nodarbju un apmeklētāji tajā uzturas vismaz 40-50 minūtes. — Latvijas Banka (@LatvijasBanka) May 18, 2019



Кроме того, наплыв народа наблюдался в крупных музеях, расположенных в центре Риги,- Латвийском Национальном художественном музее, Латвийском Национальном историческом музее, музее медицины, Военном музее и других.

А в Старой Риге были открыты выставочный зал "Арсенал", Латвийский музей архитектуры, Художественный музей "Рижская биржа", Музей баррикад 1991 года, Дом Менцендорфа, Музей декоративного искусства и дизайна, Латвийский музей фотографии, Музей литературы и музыки, Музей народного фронта и Рижский киномузей.